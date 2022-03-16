Selçuklu Belediyesi, 12-18 Mart tarihleri arasında Çanakkale destanını yad ediyor





TÜRKÜLER ÇANAKKALE'Yİ SÖYLEDİ

Selçuklu Belediyesi'nin 7 gün süreyle düzenlediği Çanakkale etkinliklerinin 2.gününde "Çanakkale İrfan Türküleri" konseri seyirciyle buluştu. Konser Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyeleri ile Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi korosu tarafından icra edildi. Selçuklu Kongre Merkezi'nde yoğun bir katılımla gerçekleşen konsere Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer'in yanı sıra Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyeleri, Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi idarecileri, öğretmenleri ve seyirciler katıldı. Bir milletin varoluş mücadelesinde sanatın da büyük bir yer tuttuğuna dikkati çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: " Hem Necmettin Erbakan Üniversitemizin değerli öğretim üyeleri hem de güzel sanatlar lisemizin çok değerli hocaları ve öğrencileri bize çok güzel bir konser icra ettiler sağolsunlar. Çanakkale bir destan yedi düvele karşı bağımsızlık mücadelesinin verildiği bir destan. Türk Milletinin istiklal ve istikbal mücadelesinin zirveye ulaştığı bir destan. O yüzden hem kurtuluş mücadelemizde hem de Çanakkale savaşlarında kanının son damlasına kadar bu vatanın bu yurdun istiklali ve istikbali için mücadele etmiş bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu özgürlük ve istiklal, istikbal mücadelesi hiç bitmeyecek. Bugün coğrafyamızda gördüğümüz olaylar bize gösteriyorki biz bu mücadelenin içinde olmalıyız. Mücadele sadece topla, tüfekle olmuyor.İşte böyle sanatla, müzikle, sanat sever dostlarımızla bu mücadeleyi inşallah devam ettireceğiz. Türkiye olarak da Türk milleti olarak da güçlü olacağız diyorum. Biz de burada bir birlik ve beraberliğin temsilini görüyoruz burada üniversitemiz, milli eğitim müdürlüğümüz hem de belediyemiz hakikaten güzel bir çalışmaya imza attılar sağolsunlar var olsunlar. Hemşehrilerimize de yine bizlerin yanında olduğu ve davetimize icabet etmeleri sebebiyle ayıca teşekkür etmek istiyorum" dedi.