Selçuklu Belediyesi, 12-18 Mart tarihleri arasında Çanakkale destanını yad ediyor

Selçuklu Belediyesi, gelecek nesillere Çanakkale ruhunu aktarmak amacıyla 12-18 Mart tarihleri arasında Bir Destandır Çanakkale temasıyla anma etkinliği düzenliyor. Etkinliğin ilk gününde İstiklal Marşı'nın kabulü yıldönümü olması nedeniyle İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy anıldı. Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlik Mehmet Akif Ersoy'u anlatan yazma eserler ve taş plaklar ve Çanakkale Gezici Müzesi'nden oluşan serginin açılışı ile başladı. Açılışa Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın yanı sıra AK Parti Genel Başkan yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun,Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Hava Savunma Tugay Komutanı Yusuf Diker, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Süleyman Savran, Selçuklu Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bugün coğrafyamızda yaşadığımız, olaylar bize İstiklal ve istikbal mücadelesinin ne kadar önemli bir mücadele olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bizlerin de yüzyıl önce yaşanmış olan İstiklal ve İstikbal mücadelesinin değerini çok iyi bilmemiz ve gençlerimize çocuklarımıza bunu çok iyi bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Selçuklu Belediyesi olarak daha önce çok çalışmalara imza attık. Daha önce 2016 – 2018 dönemlerinde 30 bin gencimizi Çanakkale'ye götürdük ve Çanakkale muharebelerinin yaşandığı yarım adada o tarihi atmosferi yaşamalarını ve o duyguyu yaşamalarını temin etmiş olduk. Bugün de yine gençlerimizin hem milli şuurla yetişmeleri hem de bu mücadelelerin hangi şartlarda yaşandığını bilmeleri anlamında pek çok çalışmaya imza atıyoruz" dedi. Açılışın ardından Başkan Pekyatırmacı ve protokol üyeleri Ozan Bodur ve Hayati İnanç söyleşilerini takip ettiler.
TÜRKÜLER ÇANAKKALE'Yİ SÖYLEDİ
Selçuklu Belediyesi'nin 7 gün süreyle düzenlediği Çanakkale etkinliklerinin 2.gününde "Çanakkale İrfan Türküleri" konseri seyirciyle buluştu. Konser Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyeleri ile Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi korosu tarafından icra edildi. Selçuklu Kongre Merkezi'nde yoğun bir katılımla gerçekleşen konsere Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer'in yanı sıra Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyeleri, Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi idarecileri, öğretmenleri ve seyirciler katıldı. Bir milletin varoluş mücadelesinde sanatın da büyük bir yer tuttuğuna dikkati çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: " Hem Necmettin Erbakan Üniversitemizin değerli öğretim üyeleri hem de güzel sanatlar lisemizin çok değerli hocaları ve öğrencileri bize çok güzel bir konser icra ettiler sağolsunlar. Çanakkale bir destan yedi düvele karşı bağımsızlık mücadelesinin verildiği bir destan. Türk Milletinin istiklal ve istikbal mücadelesinin zirveye ulaştığı bir destan. O yüzden hem kurtuluş mücadelemizde hem de Çanakkale savaşlarında kanının son damlasına kadar bu vatanın bu yurdun istiklali ve istikbali için mücadele etmiş bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu özgürlük ve istiklal, istikbal mücadelesi hiç bitmeyecek. Bugün coğrafyamızda gördüğümüz olaylar bize gösteriyorki biz bu mücadelenin içinde olmalıyız. Mücadele sadece topla, tüfekle olmuyor.İşte böyle sanatla, müzikle, sanat sever dostlarımızla bu mücadeleyi inşallah devam ettireceğiz. Türkiye olarak da Türk milleti olarak da güçlü olacağız diyorum. Biz de burada bir birlik ve beraberliğin temsilini görüyoruz burada üniversitemiz, milli eğitim müdürlüğümüz hem de belediyemiz hakikaten güzel bir çalışmaya imza attılar sağolsunlar var olsunlar. Hemşehrilerimize de yine bizlerin yanında olduğu ve davetimize icabet etmeleri sebebiyle ayıca teşekkür etmek istiyorum" dedi.
BU VATAN ŞEHİTLERİN KANI İLE ALINDI
Çanakkale Zaferinin tüm dünyada yankı uyandıran bir zafer olduğunu belirten AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, "Zaferler emperyalistlerin desteği ile kazanılmaz. Bir milletin dua ve desteği ile kazanılır. 15 gün önce Almanya'ya gittim. Oradaki gençler şunu istirham ettiler; Türkiye ile yardımlaşalım, biz Çanakkale'yi ve Mevlana'yı ziyaret etmek istiyoruz. Yani hem zafer mücadelemiz hem de bu zaferin hangi duygu ve hissiyatla yapıldığını görmek istiyorlar" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ise, " Bu topraklar şehitlerimizin kanlarıyla alındı. Bize emanet edilen bu toprakları da sonuna kadar korumak hepimizin vazifesi. Coğrafyamızda oldukça acı günlerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Ülkemizin milli manevi değerlerine sahip çıkarak barışı savunmamız gerekiyor" dedi.