Boşanma aşamasındaki eşini 12 yerinden bıçaklayan adamdan pes dedirten savunma!

MAĞDUR EŞ İDDİALARI DOĞRULADI

Aynur Çetin ise ifadesinde, "Sanık bana bugüne kadar ne kocalık yapmıştır ne de çocuklarına babalık yapmıştır. U.D. benim iş görüşmesinde tanıştığım bir şahıstır. Kendisi ile duygusal anlamda 2018 yılı Temmuz ayından 2020 yılının Ocak ayına kadar birliktelik yaşadık. Kendisiyle görüşüyorduk. Telefonla ve U.D.'nin evinde buluşarak görüşmüşlüğümüz vardır. Suat'ın anlattığı görüşme kayıtlarımı yakaladığı hususu doğrudur. Eşim yakaladıktan sonra ben U.D. isimli şahsın beni tehdit ettiğini Suat'a söylediğim de doğrudur. Böyle söylemeseydim Suat bana zarar verecekti. Eşimle bu olayların yaşanmasının akabinde evde bu olaydan kaynaklı tartışmalar yaşıyorduk. U.D. ile olan konu gündeme geliyordu. Tartışıyorduk, ancak eşim U.D.'nin beni tehdit ettiğini, bu sebeple U.D. ile görüştüğümü biliyordu. Ancak anladığım kadarıyla birçok şeyi öğrenmiş. Telefon kayıtlarıma kadar öğrenmiş. Olay tarihi öncesinde aramızda bir tartışma yaşandığı için uzaklaştırma kararı aldırmıştım. Olay tarihinde bulunduğum iş yerine geldi. Aramızda hiçbir tartışma olmadı. Direkt içeriye girdi ve beni bıçakladı. Ben 34 senedir sanıktan şiddet görmekteyim. 'Boşanalım' dedim, kabul etmedi. Kötüysem beni bıraksaydı. Oğlum U.'nun psikolojisini kendisi bozmuştur" dedi.