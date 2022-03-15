Boşanma aşamasındaki eşini 12 yerinden bıçaklayan adamdan pes dedirten savunma!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Aynur Çetin'i (52) 12 yerinden bıçaklayarak yaralayan ve tutuklu yargılanan Suat Çetin (58) duruşmada, eşinin kendisini aldattığını belirterek, "Eline ve ayağına bıçakla vurdum. Öldürmek isteseydim, öldürücü yerlerine vururdum" dedi.
Olay, geçen yıl 17 Ekim'de, Sekapark içindeki bir kafede meydana geldi. Kafede mutfakta çalışan Aynur Çetin'in boşanma aşamasında olduğu Suat Çetin, iş yerine gelip, mutfak kısmına geçti. Burada çift arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle Suat Çetin, yanında taşıdığı ekmek bıçağıyla Aynur Çetin'i defalarca bıçakladı. Diğer çalışanlarının araya girmesiyle Çetin, etkisiz hale getirildi. Polise teslim edilen Suat Çetin, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Hastaneye kaldırılan Aynur Çetin ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
EŞİMİN ALDATTIĞINI YAKALADIM
Suat Çetin hakkında, 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlaması ile Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşma salonunda tutuklu sanık Suat Çetin ve Aynur Çetin hazır bulundu. Suat Çetin mahkemedeki savunmasında, "2019 yılı Eylül ayı ile 2020 yılı Şubat ayı arasında eşim Aynur Çetin ile U.D. arasında çok sayıda telefon görüşmesi olduğunu ben kendim uygulama üzerinden sorguladım. Yüzlerce görüşmeleri vardı. Günün her saati konuşmaları vardı. 2020 yılı Şubat ayında U.D. isimli şahıs benim evime geldi. Oğlum U. ile birlikte kapıyı açtık. U.D., eşimin alacağı olduğunu ve para getirdiğini söyledi. Ben içeriden eşimi çağırdım. Eşim kapıya gelince U.D. bocaladı, 'Ben yanlış kapıya gelmişim' dedi. Ben eşime, 'Tanıyor musun?' diye sordum. Eşim kapıya gelen şahsı tanımadığını söyledi. Bu olaydan sonra bizim evimizde sorunlar başladı. Bu olaydan 4-5 gün sonra eşimin telefonunda 'Ne yapıyorsun, neredesin, seni özledim, gelmiyor musun?' şeklinde birisine mesaj gönderdiğini gördüm. Mesaj gönderdiği şahsın fotoğrafına baktığımda kapıya gelen şahıs olduğunu anladım. U.D eşime hitaben, 'Geleceğim karıcığım' şeklinde ifadelerde bulunuyordu. Sonraki yazışmalarında eşim U.D., 'Sen beni mahvettin. Çocuklarım fark etti' gibi şeyler yazmıştı. U.D.'nin de 'Bir daha beni arama kokona' şeklinde cevap verdiğini görmüştüm. Eşime yazışmaları sorduğumda, 'Bu yazışmalar bildiğin gibi değil. Bu şahıs beni tehdit ediyor' dedi" diye konuştu.