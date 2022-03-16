Yine İETT yine kaza! Avcılar'da İETT otobüsü kaydı trafik felç oldu

Otobüsün arka tarafı savrulurken arkasından gelen yumurta yüklü 34 BM 6448 plakalı minibüs ve 34 HE 5274 plakalı otomobil de otobüse çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle D-100 yanyolu kapandı.