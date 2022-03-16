3 büyükşehirde barajlardaki su miktarı arttı





YÜZDE 11 DAHA FAZLA SU

Ankara'daki barajlarda ise 15 Mart itibarıyla doluluk oranı, yüzde 18,9 olarak hesaplandı. Bu oran, geçen yılın aynı döneminde yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti. 1 milyar 400 milyon metreküp depolama hacmine sahip Ankara barajlarında; geçen yıl 142,4 milyon metreküp su bulunurken, bu oran 262,2 milyon metreküp suya yükseldi.