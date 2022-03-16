İstanbul Esenyurt'ta erkek arkadaşına “Bak nasıl atlıyorum” dedikten sonra 32 katlı rezidanstan atlayarak canına kıydı

İstanbul Esenyurt'ta 32 katlı rezidansın 6'ncı katından düşerek hayatını kaybeden 19 yaşındaki Özge Binnur Oruç'un ölmeden birkaç saat önce erkek arkadaşına, "bak nasıl atlıyorum" diye mesaj attığı ortaya çıktı. Polis, genç kadının hayatını kaybetmeden birkaç saat önce erkek arkadaşı R.Ş.S. ile Avcılar'da bir AVM'de buluştuklarını ve burada kısa bir tartışma yaşadıklarını belirledi. İddiaya göre Oruç tartışmanın ardından ayrıldı ve giderken "Bak nasıl atlıyorum" diye erkek arkadaşına bir mesaj attığı öne sürüldü. Polis, R.Ş.S hakkında işlem başlattı. Yaşanan olayla ilgili konuşan aile, kızlarının neşe dolu biri olduğunu ifade etti. Anne Nefise Oruç, kızının geride 6 sayfalık not bıraktığını söyledi. Oruç, "Kızımın yükseklik korkusu vardı. Kendisi atlamış olamaz" diye ağladı.
HASRET BİTTİ
ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan 27 yaşındaki Murat Kalkar, hiç görmediği annesi Asiye'yi bulmak istediğini söyledi. Televziyon ekibi, kısa sürede anne Asiye'yi bulup stüdyoya getirdi. Canlı yayında oğlunu karşısında gören anne Asiye hanım heyecandan kendinden geçti. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelen Asiye Hanım, 27 yıl sonra ilk kez canlı yayında oğluyla hasret giderdi. Oğlu, gelini ve 5 aylık torunu ile ilk kez bir araya gelen Asiye Hanım, oğlu 1 yaşındayken babasının vefat ettiğini, bu yüzden yurda verdiğini söyledi..
AİR KAYIP! ANTALYA'DA
Mehmet Çimen (42), KTHY, Inter, Sky, Atlas ve Onur Air'de kaptan pilot olarak görev yaptı. Corendon Havayolları'nda işe başlayacağı sırada ise Corona'ya yakalandı. Kurtarılamadı. Cenazede eşi Ece Çimen ve kızları Ecenaz (10) ile Nazan (8) hıçkıra hıçkıra ağladı!