Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İstanbul Esenyurt'ta erkek arkadaşına “Bak nasıl atlıyorum” dedikten sonra 32 katlı rezidanstan atlayarak canına kıydı

    19 yaşındaki Özge, erkek arkadaşına “Bak nasıl atlıyorum” dedikten sonra 32 katlı rezidanstan atlayarak canına kıydı. İşte sizler için derlediğimiz 16 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Önce mesaj attı sonra kendini!

    İstanbul Esenyurt'ta 32 katlı rezidansın 6'ncı katından düşerek hayatını kaybeden 19 yaşındaki Özge Binnur Oruç'un ölmeden birkaç saat önce erkek arkadaşına, "bak nasıl atlıyorum" diye mesaj attığı ortaya çıktı. Polis, genç kadının hayatını kaybetmeden birkaç saat önce erkek arkadaşı R.Ş.S. ile Avcılar'da bir AVM'de buluştuklarını ve burada kısa bir tartışma yaşadıklarını belirledi. İddiaya göre Oruç tartışmanın ardından ayrıldı ve giderken "Bak nasıl atlıyorum" diye erkek arkadaşına bir mesaj attığı öne sürüldü. Polis, R.Ş.S hakkında işlem başlattı. Yaşanan olayla ilgili konuşan aile, kızlarının neşe dolu biri olduğunu ifade etti. Anne Nefise Oruç, kızının geride 6 sayfalık not bıraktığını söyledi. Oruç, "Kızımın yükseklik korkusu vardı. Kendisi atlamış olamaz" diye ağladı.



    HASRET BİTTİ
    ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan 27 yaşındaki Murat Kalkar, hiç görmediği annesi Asiye'yi bulmak istediğini söyledi. Televziyon ekibi, kısa sürede anne Asiye'yi bulup stüdyoya getirdi. Canlı yayında oğlunu karşısında gören anne Asiye hanım heyecandan kendinden geçti. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelen Asiye Hanım, 27 yıl sonra ilk kez canlı yayında oğluyla hasret giderdi. Oğlu, gelini ve 5 aylık torunu ile ilk kez bir araya gelen Asiye Hanım, oğlu 1 yaşındayken babasının vefat ettiğini, bu yüzden yurda verdiğini söyledi..



    AİR KAYIP! ANTALYA'DA
    Mehmet Çimen (42), KTHY, Inter, Sky, Atlas ve Onur Air'de kaptan pilot olarak görev yaptı. Corendon Havayolları'nda işe başlayacağı sırada ise Corona'ya yakalandı. Kurtarılamadı. Cenazede eşi Ece Çimen ve kızları Ecenaz (10) ile Nazan (8) hıçkıra hıçkıra ağladı!



        SIR ÖLÜM!
        İstanbul Beyoğlu'da ABD vatandaşı Nabeel Mahmood (59) evinde ölü bulundu. İddiaya göre yaşadığı yeri iş ve ev amaçlı kullanan Mahmood'un kaldığı apartmana daha önce 3 kez hırsız girdiği öğrenildi. Kesin ölüm nedeninin Adli Tıp'ta yapılacak otopsiyle belli olacağı belirtildi.



        DERİN SORUŞTURMA
        Avustralya'da hakkında arama kararı olan çete lideri Erkan Keskin, hafta başında Türkiye'de ölü bulundu. Evli ve 4 çocuk sahibi olan Keskin'in ölümü hakkında soruşturma başlatılırken; sevgilisi Erin Burazer de kayıplara karıştı. Konu yabancı basının gündemine taşınırken; 50 milyon dolar servete sahip olduğu belirtilen Keskin'in paraları ve ölümünün detayları hakkındaki sır perdesini kız arkadaşının aralayabileceği ifade edildi.



        PARA BASTI!
        Otomotiv dünyası ABD'de yapılan bir müzayedeyi konuşuyor. 1937 Talbot-Lago, tam 13.4 milyon dolara yeni sahibini buldu, 'bir açık artırmada satılan en pahalı Fransız arabası' oldu. Müzayede evine göre, araç iki versiyonda sadece 10 ila 20 örnek üretildi. Satışı yapılan araç ise bozulmadan kalan tek kopya.



            BÜYÜK DOLAPDIRICI!
            Ankara'da yaşanan dolandırıcılık olayı tüm Türkiye'yi şoka uğrattı! Öğretmen Ayten Kahraman, 7 yıl önce Facebook'tan Adem Dolapçı ile tanıştı. Kendisini müteahhit ve gazi olarak tanıtan Dolapçı'ya gönlünü kaptırdı. Evlenme vaadiyle genç adamın 'iş kuralım' teklifi üzerine önce evini, arabasını sattı. Ardından 50 bin lira kredi çekti, hatta Dolapçı'nın kurduğu şirketi kendi üzerine yaptı. Arka arkaya gelen hacizlerin üzerine dolandırıldığını anlayan genç kadın, soluğu savcılıkta aldı. Adem Dolapçı ve 8 kişi hakkında dava açıldı. Ayten Kahraman, dün de atv'de Müge Anlı İle Tatlı Sert programına çıktı. "İnsanlar bir öğretmende 5.5 milyon lira ne geziyor diye eleştiriyor. Bu paranın 3 milyon 874 bin lirası bana devrettiği şirketin borçları zaten" dedi.



            KÜÇÜK SAVAŞÇI
            Amasya'da Keziben-Özden Ateşgöz çiftinin bebekleri Sude Gupse, 28 haftalıkken 580 gram ağırlığında dünyaya geldi. Yaşaması adeta mucizeydi. Ancak o, gösterdiği yaşam mücadelesiyle tarihe geçti. Yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada bağırsak enfeksiyonu geçirdi. Hemen ameliyata alınarak tedavi edildi. 4 ay yoğun bakımda kalan Sude, 1 kiloya kadar yükselince taburcu edildi.



            ARAPSAÇI
            Muğla'da üniversiteli Pınar Gültekin 2020'de Cemal Metin Avcı tarafından katledildi. Katilin kardeşi Mertcan Avcı'nın da cinayet anında olay yerinde olduğu belirlendi. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi. Ancak pazartesi akşamı sürpriz bir şekilde salıverildi! Dün ise savcılık, Mertcan Avcı'nın tahliye kararına itiraz etti.



                TIKKAT!
                Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin karakteriyle ünlenen Alparslan Özmol, Instagram hesabına mavi tik almak istedi. İbrahim T. adlı kişiye bin lira para gönderdi. Ancak hesabı, dolandırıcının eline geçti! Hemen polise gitti. Sahtekar İbrahim T'nin 6 yıl hapsi istendi. Özmol, "Sanık hesabımı çaldı. '2 bin 500 lira daha ver' dedi. Ben de şikayetçi oldum" dedi.



                CESUR YÜREK
                ABD'de 7 Ocak'ta yapılan operasyonla genetiği değiştirilmiş domuz kalbi, David Bennett'a nakledildi. Ancak hasta, önceki gün hayatını kaybetti. Indiana Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. Burçin Ekser yapılan nakli TAKVİM'e değerlendirdi. "Ölümcül bir kalp hastası olduğu için, domuz kalbi onu 2 ay yaşattı. Vücut dokuyu reddetmedi. Bu ümit verici" dedi. (Gül Kireklo)



                ŞANS YÜZÜNE 'GÜL'DÜ
                Hurdacı Tarık Tok, Gül isimli atı yorulunca arabasını kendi çekti. O anlar, yüreklere işledi. Bir işadamının elektrikli triportör hediye etmesi üzerine atını emekli etti. "Artık rahat edecek" dedi. Yüreklere işleyen dostluğun adresi Düzce'ydi. Gül isimli at, hurdacılık ve kağıt toplayıcılığı yapan Tarık Tok'un tek servetiydi. Cuma günü yorulan atını arabanın arkasına bağlayıp kendisi çekti. Sevgisiyle gönülleri kazanan Tok'a, İstanbullu bir işadamı elektrikli triportör hediye etti. Dün, triportörü teslim alan Tarık Tok, Gül'ü emekli edeceğini söyledi. "Artık rahat edecek. O benim evladım. Ölene kadar bakacağım" dedi.



                    RAHİME'Yİ KURTARIN
                    ABD'de yaşayan Rahime, karın ağrısı yaşadı. 3. evre yumurtalık kanseri olduğu açıklandı. Hastaneye yatırıldı. Tedavisi150 bin doları aştı. Ancak Amerikan sağlık sistemi masrafı karşılamadı. Türk vatandaşları kampanya başlattı...



                    ROMAN OFF!
                    Rusya, Ukrayna'ya savaş açtı. Dünya, Oligarklar'a yaptırım uyguladı. 12.3 milyar dolarlık serveti olan Abramoviç de bundan nasibini aldı. Yatlarını AB'den kaçırdı. Bodrum'a yolladı. Jetine atladı. Son durağı ise İstanbul Havalimanı'ydı. İngiliz medyası iddiayı yazdı: Servetini Türkiye'ye aktaracak.



                    29 MİLYON DEVRETTİ
                    6 bilen çıkmayınca 29 milyon 105 bin lira devretti. 5 bilenler 27 bin 413'er lira, 4 bilenler 766'şar lira, 3 bilenler 40'ar lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.

                    PARA ZAMANI
                    Moda devi Louis Vuitton, yeni saat yaptı. LED ışıklı küpler kullandı. Fiyatı dudak uçuklattı: 93 bin dolar.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Tarihi rivayet hayat buldu
                    Haberler Yaşam İstanbul Esenyurt'ta erkek arkadaşına “Bak nasıl atlıyorum” dedikten sonra 32 katlı rezidanstan atlayarak canına kıydı
                        SON DAKİKA