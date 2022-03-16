İstanbul Esenyurt'ta erkek arkadaşına “Bak nasıl atlıyorum” dedikten sonra 32 katlı rezidanstan atlayarak canına kıydı

İstanbul Esenyurt'ta 32 katlı rezidansın 6'ncı katından düşerek hayatını kaybeden 19 yaşındaki Özge Binnur Oruç'un ölmeden birkaç saat önce erkek arkadaşına, "bak nasıl atlıyorum" diye mesaj attığı ortaya çıktı. Polis, genç kadının hayatını kaybetmeden birkaç saat önce erkek arkadaşı R.Ş.S. ile Avcılar'da bir AVM'de buluştuklarını ve burada kısa bir tartışma yaşadıklarını belirledi. İddiaya göre Oruç tartışmanın ardından ayrıldı ve giderken "Bak nasıl atlıyorum" diye erkek arkadaşına bir mesaj attığı öne sürüldü. Polis, R.Ş.S hakkında işlem başlattı. Yaşanan olayla ilgili konuşan aile, kızlarının neşe dolu biri olduğunu ifade etti. Anne Nefise Oruç, kızının geride 6 sayfalık not bıraktığını söyledi. Oruç, "Kızımın yükseklik korkusu vardı. Kendisi atlamış olamaz" diye ağladı.