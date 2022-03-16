En kalını Kartalkaya! İşte kayak merkezi kar kalınlığı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 260, Davraz'da 196, Kartepe ve Hakkari'de 189, Uludağ'da 180, Palandöken ve Erciyes'te 175, Denizli'de 164, Ovacık'ta 145, Yıldız Dağı ve Hesarek'te 140, Yedikuyular'da 130 ölçüldü.