Sapık çete davasında şaka gibi savunma: Maç tüyosu için abone oldum

"YASAL SİTELERE GİRDİM"

Şırnak ve Diyarbakır'da polis olarak görev yaptığı dönemlerde internete olan düşkünlüğünün arttığını belirten şüpheli Furkan B. ise internet üzerinde legal (yasal) olan sitelere giriş yaptığını anlattı. Çocuğun cinsel istismarı içerikli sitelere giriş yapmadığını, para karşılığı satın almadığını belirten Furkan B., sadece cinsel içerikli bir sayfaya erişim sağlamak amacıyla şüpheli Halil K.'ye ilk etapta 20 TL, 2'nci kez ise 25 TL gönderdiğini ancak kendisini tanımadığını kaydetti.