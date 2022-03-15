Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 15.03.2022 09:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.03.2022 09:00
    ABONE OL

    Köye inen ayıyı otomobille kovaladılar

    Bursa'da köye inen ayıyı gören köylüler otomobille ayıyı ormana kadar kovaladılar. Bu anlar cep telefon kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

    Köylüler ayıyı kovaladı!

    Gemlik ilçesi, Yeniköy Mahallesi'nde ayıların köye inen köylüler seferberlik ilan etti.

    Otomobile binen bir grup köylü ayıyı köyün dışına kadar kovaladı.

    Ayı bir süre köylülerden kaçtıktan sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.
        Resmi Gazete’de yayımlandı! 20 bin personel alınacak
        Haberler Yaşam Köye inen ayıyı otomobille kovaladılar
            SON DAKİKA