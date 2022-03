Balkondan düşerken kayda aldı! Ukraynalı model Anzelika Srabiants'ın ölümünde flaş gelişme!

Hazırlanan iddianameye göre, ikili yemek yeyip eve dönerken aralarında tartışma başladı. Anzelika Srabiants Burak Ercan'a elinin tersi ile vurup alnından yaraladı ve hareket halindeki taksiden inmeye çalıştı. Bu sırada taksi şoförü aracı kenara çekti ve Srabiants araçtan indi. İkili sonrasında başka bir taksiye binerek evin yolunu tuttu. Çift eve girdikten sonra Burak Ercan lavobaya girip çıktı, Anzelika Srabiants ise balkondan "Burak Burak Burak" diye seslendi. Ercan ise telefon kamera kaydını açarak "bak ben bir şey yapmıyorum" diye kayıt yaptı. Kamera kaydında Ukraynalı modelin görünmediği sadece balkon demirlerine tutunan iki elin gözüktüğü ve Ercan'ın gel anlamına gelen "come come come" diye seslendiği, videonun ilerleyen kısmında Srabiants'ın lütfen manasında "please please please" bağırdığı ve bir müddet sonra yüksek sesli bir çarpma sesinin geldiği tespit edildi.