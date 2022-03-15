Balkondan düşerken kayda aldı! Ukraynalı model Anzelika Srabiants'ın ölümünde flaş gelişme!

Son dakika haberler: Ukraynalı model Anzelika Srabiants balkondan düşüp hayatını kaybederken o anları kayda alan erkek arkadaşı Burak Ercan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Ercan hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede sır ölüme dair çarpıcı tespitlere yer verildi. Savcılık, "hem hürriyetinden mahrum bıraktı, hem ihmali davranışı ile ölümüne sebebiyet verdi" dedi.
Ukraynalı model Anzelika Srabiants balkondan düşüp hayatını kaybettiği korkunç olay 10 Haziran 2021 günü İstanbul Sancaktepe'de yaşandı.
İddiaya göre model Anzelika Srabiants, köpek eğitmeni Burak Ercan ile birlikte lüks bir sitede yaşıyordu.