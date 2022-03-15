İstanbul'da şoke eden olay! Tabuttan bebek yerine kesik bacak çıktı! Aile neye uğradığını şaşırdı

TABUTU AÇTIKLARINDA FACİA İLE KARŞILAŞTILAR

Milliyet'in haberine göre tekrar başhekimliğe giden aile ölü doğan bebeğin 500 gramın altında olduğu için ölüm raporu alamayacaklarını ancak yazılı izinle cenazelerini teslim alabileceklerini öğrendi. Yazılı izinle bebeklerini alan ailenin defin işlemleri için İzmit'e gittikleri anlatılan dilekçede, "İzmit'te tabutu açtıklarında adeta bir facia ile karşı karşıya kaldıklarını görmüşlerdir. Çünkü ölü doğan bebeklerinin cenazesini aldıklarını düşünen müvekkilim ve eşine teslim edilen tabuttan bir başkasına ait dizden kesilmiş bacak çıkmıştır" denildi.