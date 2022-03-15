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    • Yaşam
    • 15.03.2022 12:40
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    • 15.03.2022 12:40
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    Batman'da 62 düzensiz göçmen yakalandı

    Batman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Kozluk İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bitlis-Diyarbakır kara yolu Tuzlagözü yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde, düzensiz göçmenlerin bulunduğu belirlendi.

    Batman’da 62 düzensiz göçmen yakalandı

    Batman'da 62 düzensiz göçmen yakalandı.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kozluk İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bitlis-Diyarbakır kara yolu Tuzlagözü yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde, düzensiz göçmenlerin bulunduğu belirlendi.

    Yurda yaşa dışı yollarla giren 60 Afganistan, 1 İran ve 1 Bangladeş uyruklu göçmen bulunan otobüs, 15 gün trafikten men edildi. Otobüs firması hakkında da idari işlem başlatıldı.

    Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.

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