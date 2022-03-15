Eğitim cehaleti alır eşeklik baki kalır! Mühendis koca boşanmak isteyen karısının sırtına "içinde şeytan var" diyerek sürekli sopayla vurdu

Akıllara durgunluk veren olay İstanbul'da meydana geldi. Melek Ö. ile Musa Ö., 6 yıl önce evlendi. Çiftin bu evliliğinden bir çocuğu dünyaya geldi.
KARISINA ŞİDDET UYGULUYORDU!
İddiaya göre çift, evliliğin başından beri sorunlar yaşıyordu. Musa Ö., ilk olarak içinde şeytan olduğu gerekçesiyle kendi ablasını hocaya götürdü.
Musa Ö., ablasının ardından eşi Melek Ö.'ye karşı şüpheli yaklaşmaya başladı. Kendi ablası gibi eşi Melek Ö.'nün de içinde şeytan olduğunu iddia eden Musa Ö., karısına sürekli ekonomik, fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamaya başladı.
ŞEYTAN KONUŞUYOR BU SEN DEĞİLSİN!
En sonunda eve bir hoca getiren Musa Ö., eşinin içinde şeytan olup olmadığını öğrenmek istedi.
"ŞEYTAN KONUŞUYOR" DİYEREK SOPAYLA DÖVDÜ
Melek Ö.'nün sırtına bakan sözde hoca, "Senin içinde şeytan var" dedi. "Sen istenmeyen çocuk muydun?" gibi sorular soran hocaya Melek Ö. "Hayır" cevabını verdi. Bunun üzerine sözde hoca, "Şeytan konuşturuyor, o yüzden itiraz ediyor" diyerek Melek Ö.'nün sırtına ve eline sopayla vurdu.