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    • Yaşam
    • 15.03.2022 09:47
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    • 15.03.2022 09:47
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    Doktor Mehmet Can Kızıl'ın sır ölümünde 3 kişi gözaltına alındı

    Son dakika haberi! Ataköy'deki evinde ölü bulunan 27 yaşındaki doktor Mehmet Can Kızıl'ın başucunda alkol şişeleri ve kimyasal bazı maddelere rastlanırken, polis kayıtlarına şüpheli ölüm olarak geçen olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Doktorun cenazesi otopsinin ardından memleketi Mersin'de toprağa verildi. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri Kızıl'ın olay gecesi evinde olduğu düşünülen 3 kişiyi gözaltına aldı.

    Doktor Kızıl’ın sır ölümü! 3 kişi gözaltında

    İstanbul'da özel bir hastanede ambulans doktoru olarak çalışan Mehmet Can Kızıl 9 Ocak 2022 günü evine gitti. İddiaya göre alkol alıp yemek yedikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

    Mesai arkadaşları 3 gün boyunca ulaşamayınca kapısına gitti ama kapıyı açan olmadı. Hemen polis ekiplerine ve çilingire haber verdi. Birlikte içeri girdi korkunç bir manzara ile karşılaştı.

    Mehmet Can Kızıl hayatını kaybettiği belirlenirken ve masanın üzerinde alkol şişeleri yanında da bir miktar kimyasal madde bulundu. Yapılan incelemelerde doktorun vücudunda herhangi bir kesici ya da delici alet izine rastlanmadı.

        Ancak savcılık ölümü şüpheli ölüm olarak değerlendirdi. Cinayet Büro Dedektifleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Evde bulunan kimyasal maddeler incelenmeye alındı. Ayrıca Kızıl'ın telefonu da inceleme altına alındı, eve başka girip çıkan var mı bunlar da tek tek araştırılıp ölümün ardındaki sır perdesi aralanacak.

        3 KİŞİ GÖZALTINDA
        Sabah'ta yer alan habere göre, tüm bu bulgular ışında yeni bir gelişme yaşandı olaydan günler sonra polis 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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