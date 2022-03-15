Doktor Mehmet Can Kızıl'ın sır ölümünde 3 kişi gözaltına alındı

Ancak savcılık ölümü şüpheli ölüm olarak değerlendirdi. Cinayet Büro Dedektifleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Evde bulunan kimyasal maddeler incelenmeye alındı. Ayrıca Kızıl'ın telefonu da inceleme altına alındı, eve başka girip çıkan var mı bunlar da tek tek araştırılıp ölümün ardındaki sır perdesi aralanacak.