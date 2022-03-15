FETÖ'cü kadın hapisten çıkınca rahat durmadı! Kocasından bile gizledi: 'Aldığınız ürün sıkıntılı çıktı' şifresi

"BU DURUMLAR DÜZELECEK"

Soruşturma kapsamında Ç.Ö.Z. hakkında ifade veren S.G., buluşmalarında Ç.Ö.Z.'nin kendisine durumların düzeleceğini söylediğini söyleyerek, "Pınar ile yaklaşık 3 ay kadar görüştükten sonra beni Kübra isimli şahıs ile tanıştırıp devretti. Kübra ile Viber ve Whatsapp uygulamaları üzerinden konuşmalar yapılıyordu, görüşmeleri Keçiören'de bulunan kafelerde yapıyorduk, bu buluşmalarda bana, yeniden durumların düzeleceğini, içeride olan örgüt mensuplarının rüyalarında Peygamber Efendimizi gördüklerinden bahsederdi. 2019'da Kübra bana gelerek 'Üniversite öğrencileri var, bunlar ile ilgilenmek ister misin?' diye sordu, ben de kabul ettim, Kübra 'Yol giderlerin olacak öğrencilere hediyeler alacaksın, senin zamanını alacak bunlar için de sana maddi imkan sağlayacağım' dedi. Kübra ayrıca bana 'Orada öğrenciler senin ismini bilmesin, kendine bir kod isim bul' dedi, ben de Hafsa ismini sevdiğim için bunu seçtim" dedi.