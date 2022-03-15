FETÖ'cü kadın hapisten çıkınca rahat durmadı! Kocasından bile gizledi: 'Aldığınız ürün sıkıntılı çıktı' şifresi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ailesi veya yakınları FETÖ'den işlem gören öğrencilerden sorumlu Ç.Ö.Z. hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Kübra kod adlı Ç.Ö.Z itirafçı olurken, hakkında hazırlanan iddianamede, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden günümüze kadar halen örgüt içerisinde aktif olarak görev aldığının tespit edildiği belirtilirken, örgüt için para toplayarak örgüte bağlı öğrenci evlerine dağıtarak örgüte yardım ettiği ve Bölge Talebe Mesülünde üstü konumunda görevinin olduğunu belirtildi.
"BU DURUMLAR DÜZELECEK"
Soruşturma kapsamında Ç.Ö.Z. hakkında ifade veren S.G., buluşmalarında Ç.Ö.Z.'nin kendisine durumların düzeleceğini söylediğini söyleyerek, "Pınar ile yaklaşık 3 ay kadar görüştükten sonra beni Kübra isimli şahıs ile tanıştırıp devretti. Kübra ile Viber ve Whatsapp uygulamaları üzerinden konuşmalar yapılıyordu, görüşmeleri Keçiören'de bulunan kafelerde yapıyorduk, bu buluşmalarda bana, yeniden durumların düzeleceğini, içeride olan örgüt mensuplarının rüyalarında Peygamber Efendimizi gördüklerinden bahsederdi. 2019'da Kübra bana gelerek 'Üniversite öğrencileri var, bunlar ile ilgilenmek ister misin?' diye sordu, ben de kabul ettim, Kübra 'Yol giderlerin olacak öğrencilere hediyeler alacaksın, senin zamanını alacak bunlar için de sana maddi imkan sağlayacağım' dedi. Kübra ayrıca bana 'Orada öğrenciler senin ismini bilmesin, kendine bir kod isim bul' dedi, ben de Hafsa ismini sevdiğim için bunu seçtim" dedi.
ARABASINI SATIP BANK ASYA'YA YATIRMIŞ
İtirafçı olan Ç.Ö.Z. iddianamede yer alan ifadesinde Nesibe isimli şahsın kendisine Ankara'da ki dershanelerde derse girebileceğini, Kırıkkale'de kendisine birkaç ev vereceğini ve evler ile ilgilenmeye başlayabileceğini söylediğini, bu teklif üzerine maaş ile işe başladığını kaydetti. Şu an eşi olan B.Z. ile de kolejde çalışan bir öğretmenin tanıştırdığını söyleyen Ç.Ö.Z., evlerinin maddi işleri ile Zehra isimli kişinin ilgilendiğini, 17/25 Aralık süreci sonrasında dershanelerin kapatılmasına ilişkin toplantılar yaptıklarını ve sosyal medya araçlarının aktif kullanılarak Bank Asya'ya para yatırmaları gerektiğinin söylendiğini ifade etti. Toplantılarda öğrencilerin örgütten ayrılmaması için ılımlı davranmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunduklarını aktaran Ç.Ö.Z., kendi arabasını satarak Bank Asya'ya yatırdığını kaydetti.