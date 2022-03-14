THODEX firarisi Faruk Fatih Özer uzlaşmak için 8 kişiye 2 milyon TL gönderdi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Thodex isimli kripto para borsasında binlerce kişinin dolandırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Müşteki avukatlarından Sinan Keskin, yurt dışında firari bulunan şirketin CEO'su Faruk Fatih Özer'in ve Thodex şirketinin avukatının kendisiyle irtibata geçtiğini ve uzlaşmaya gitmek istediklerini söyledi.
'UZLAŞMAYA KONU ZARAR MİKTARI YATIRILDI'
Avukat Sinan Keskin, "Biz de buna istinaden uzlaşma görüşmelerini müvekkillerimizin hak ve menfaatleri gereğince yürüttük. Aynı zamanda müvekkillerimizden bu uzlaşmaya onay verdiklerine dair yazılı ve sözlü taahhüt aldık, muvafakat aldık. Buna istinaden geçen hafta perşembe günü müvekkillerimizin hesabına uzlaşmaya konu zarar miktarı yatırılmış olup, biz de tarafımızdan teyit ettik" şeklinde konuştu.
'ŞİKAYETTEN VAZGEÇME DİLEKÇELERİNİ VERDİK'
Keskin şöyle devam etti: "Şu anda gelinen aşama itibariyle birçok müvekkilimize ulaşmaya çalışıyoruz telefonlarla. Zamansal anlamda tabi bir kısıtlılık söz konusu, birçok müvekkilimiz olduğu için tek tek onları arıyoruz. Bu yeni gelişmeden onları haberdar etmeye çalışıyoruz. Bir kısım müvekkillerimiz bu uzlaşma kapsamında zararlarının giderilmesini kabul ettiler. Biz de demin anlattığım gibi Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetten vazgeçme dilekçelerini verdik. Tabi uzlaşma kapsamında zararları giderilen müvekkiller yakınlarına da bunları aktardılar. Ofisimizi bir hayli bu konuyla ilgili arayan şu anda mağdurlar söz konusu. Aynı zamanda yeni vekaleten çıkartan müvekkillerimiz de var. Bunlarla ilgili uzlaştırma görüşmeleri devam ediyor"