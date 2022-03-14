



ALANYA'YA HAYRAN KALDILAR

Plajda güneşlenen Polonyalı Janusz ve Malgorzata Kielak çifti, Antalya'yı çok sevdiklerini ve özellikle Alanya'ya hayran kaldıklarını söyledi.

Sahilde gezen Davut Kaya, "Antalya ve Alanya devamlı sıcak. Rusya ve diğer ülkelerde sıcaklık ekside olduğu için burada denize giriyorlar" diye konuştu.