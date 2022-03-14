İzmir’de tefeci operasyonu: 10 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ekonomik durumu kötü ve bankalardan kredi alamayacak durumda olup acil nakit arayan yaklaşık 60 kişinin yüksek faizle borçlandırıldığı, parayı geri ödeyemeyenlerin de tehdit ve darbedildiği iddiaları üzerine harekete geçti.