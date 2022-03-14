Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 14.03.2022 16:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.03.2022 16:19
    ABONE OL

    Esenyurt'ta kahreden an! 3 yaşındaki çocuk minibüsün altında kaldı

    İstanbul Esenyurt'ta , annesinin emanet ettiği arkadaşının elinden kurtularak yola çıkan 3 yaşındaki çocuk minibüsün altında kalarak, öldü. Kaza anını güvenlik kamerası kaydetti.

    Kahreden an! 3 yaşındaki çocuk minibüsün altında kaldı

    Olay saat 14.20 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 1869 Sokak'ta meydana geldi. Annesi, 3 yaşındaki Ali G.'yi arkadaşına emanet etti. Kadının elinden kurtulan ve yola çıkan Ali G., o sırada yoldan geçen 34 UVP 19 plakalı minibüsün altında kaldı. Kaza sonrası sürücü minibüsü durdurdu. Çevredekiler minibüsün altında kalan çocuğu bulunduğu yerden çıkardı.



    Sağlık ekipleri ağır yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavisi için özel bir hastaneye götürdü. Ağır yaralı çocuk, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



    SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
    Minibüs sürücüsü olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri kazanın meydana geldiği yerde çalışma yaptı.

    "SAPSARI OLMUŞ"
    Kaza anında olay yerinde olan Sebahattin Aksoy, "Ben çocuğun sesini duydum. Gittim baktım çocuk arabanın altında sapsarı olmuş. Ambulans geldi götürdü." dedi. Çocuğun minibüs altında kaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Erdoğan müjdeyi verdi! Kimin maaşı ne kadar artacak?
    Haberler Yaşam Esenyurt'ta kahreden an! 3 yaşındaki çocuk minibüsün altında kaldı
        SON DAKİKA