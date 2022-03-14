Muğla'da görevini yaptığı esnada aracın ezdiği polisten kötü haber!

Erkmen'in bacaklarında çok sayıda kırık olduğu, sağ bacağının diz altından kesildiği aktarılan açıklamada, polis memurunun sol kalçasında, sağ ayak ve bacağında da parçalı kırıklar olduğu aktarıldı.

Açıklamada, hastanın hayati tehlikesinin bulunmadığına vurgu yapılarak, bilincinin açık olduğu ve konuşabildiği kaydedildi.