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    • Yaşam
    • 14.03.2022 18:39
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    • 14.03.2022 18:39
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    Muğla'da görevini yaptığı esnada aracın ezdiği polisten kötü haber!

    Muğla'nın Milas ilçesinde geçtiğimiz günlerde yürekleri ağza getiren bir kaza yaşanmıştı. Görevini yapan trafik polisine o esnada oradan geçmekte olan bir araç çarptı. Kazanın ardından ağır yaralanan polisin bacağı kesildi.

    AA
    Görevi esnasında araba çarpan polisten acı haber

    Muğla'nın Milas ilçesinde, görev başındayken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan trafik polisinin bacağının kesildiği bildirildi.

    Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, yaralı polis memuru Özgür Erkmen'in (40) tedavisinin devam ettiği belirtildi.

    Erkmen'in bacaklarında çok sayıda kırık olduğu, sağ bacağının diz altından kesildiği aktarılan açıklamada, polis memurunun sol kalçasında, sağ ayak ve bacağında da parçalı kırıklar olduğu aktarıldı.

    Açıklamada, hastanın hayati tehlikesinin bulunmadığına vurgu yapılarak, bilincinin açık olduğu ve konuşabildiği kaydedildi.

    Muğla Valisi Orhan Tavlı, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz ve Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan'ın, Erkmen'i ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu belirtildi.

    Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan tır ve otomobil sürücülerinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

        NE YAŞANMIŞTI?
        Milas - Bodrum kara yolu Koru mevkisinde, dün meydana gelen bir trafik kazasına müdahale ettiği belirtilen trafik polisi Özgür Erikmen'e, Milas istikametinden gelen ve arkasından bir tırın vurduğu öne sürülen otomobil çarpmıştı. Erikmen, çarpmanın şiddetiyle savrularak tırın altına girip sürüklenmişti.

        Tırın altında bacakları sıkışan trafik polisi, bölgede diğer kaza için bekleyen itfaiye, 112 Acil Servis ekipleri ve çevredekilerce güçlükle kurtarılmıştı. Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erikmen, ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

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        Haberler Yaşam Muğla'da görevini yaptığı esnada aracın ezdiği polisten kötü haber!
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