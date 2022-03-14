Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 14.03.2022 18:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.03.2022 19:12
    ABONE OL

    İstanbul Beyoğlu'nda kartopu savaşında silahlar çekildi 6 kişi yaralandı: Bakın sebebi neymiş!

    İstanbul Beyoğlu'nda geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışının ardından vatandaşlar sokaklara çıktı ve keyifli anlar yaşadılar. O sırada Beyoğlu Tophane Parkı'nda da bir grup kartopu savaşı yaptı. Kartopu savaşının bir süre sonra tartışmaya dönüşmesinin ardından silahlar çekildi ve 6 kişi yaralandı. Korkunç olayda tutuklanan kişi kavganın sebebini anlattı.

    Kartopu savaşında 6 kişiyi yaralayan kişi paket!

    İstanbul'da kartopu savaşı yapan bir grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olay Beyoğlu Tophane Parkı'nda meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, mega kentte etkili olan kar yağışı sonrası parka gelen yaklaşık 50 kişiden oluşan 2 grup aralarında kartopu savaşı yapmaya başladı.

    KARTOPU EĞLENCESİ FACİAYA DÖNÜŞÜYORDU
    Bir süre eğlenen grup arasında kartopu atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı.

    Devam eden kavgada şahıslardan biri silahını çekerek karşı gruba kurşun yağdırdı. Ortalığın bir anda karıştığı silahlı kavgada, 6 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

        Yaşanan kavga ve silahlı saldırı anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Diğer 3 yaralının ise özel araçlarla çevrede hastanelere götürüldüğü öğrenildi.

        SİLAHLI ŞAHISLA BİRLİKTE 4 KİŞİ YAKALADI
        silahlı kavganın ardından olay yerine gelen polis ekipleri ve bekçiler ise saldırıyı gerçekleştiren silahlı şahısla birlikte 4 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan 4 kişi emniyete götürülürken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıda olayla ilgili soruşturma başlattı.

            SİLAHLA 6 KİŞİYİ YARALAYAN KİŞİ TUTUKLANDI
            Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve silahla 6 kişiyi yaralayan şüpheli kavganın kardeşine saldırıdan dolayı gerçekleştiğini kendilerini korumak amacıyla ateş ettiğini söyledi. İfadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Galatasaray - Beşiktaş | CANLI
            Haberler Yaşam İstanbul Beyoğlu'nda kartopu savaşında silahlar çekildi 6 kişi yaralandı: Bakın sebebi neymiş!
                SON DAKİKA