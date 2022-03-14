İnternet sitelerinde ilanları kopyalayıp kaparo toplayan çete çökertildi

Afyonkarahisar'da ev, arsa ve otomobil ilanları üzerinden kaparo dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen çeteye yönelik jandarma tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, ünlü alışveriş siteleri üzerinden satışa çıkarılan ikinci el otomobil, traktör, tarım aletleri, arsa, daire gibi ilanlar için ödedikleri kaporalar üzerinden dolandırıldıklarını söyleyen vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde şahısların internet sitelerindeki ilanları kopyalayıp piyasa değerinin altında satışa çıkararak kapora ödemesi altında alınan ücretler ile dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Afyonkarahisar ve Denizli'de operasyon yapan jandarma ekipleri H.E.,Y.Y., OY., F.K. ve G.S. isimli şahısları gözaltına aldı. Operasyonda baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise 8 adet cep telefonu, 8 adet SİM kart, 23 adet banka Kartı, dizüstü bilgisayar, 2 adet vadesiz hesap cüzdanı, 3 adet not defteri ve 1 adet dekont ele geçirildi.



Operasyonun ardından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt kapsamında bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçlaması ile adliyeye sevk edilen şahısların 5'i de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, çetenin liderinin ise H.E., isimli şahsı olduğu öğrenildi.

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