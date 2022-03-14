Manisa’da bacakları kesilerek öldürülen kedi sayısı 7 oldu

Görüntülerin yayılmasıyla, olay vatandaşların tepkisini çekti. 17 ve 18 Kasım'da da birer kedi daha 4 bacağı kesilmiş olarak ölü bulundu. 20 Kasım'da ise Turgutlu Devlet Hastanesi otoparkında 1 kedi, yine 4 bacağı kesilmiş halde ve ölü görüldü.

21 Şubat'ta yine Selvilitepe Mahallesi'ndeki Manolya Sokak'ta yol kenarında 1 kedi daha benzer şekilde bulununca, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından, şüpheli ya da şüphelilerinin yakalanması için özel ekip oluşturuldu.