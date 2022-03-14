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    • Yaşam
    • 14.03.2022 16:55
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    • 14.03.2022 16:55
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    Manisa’da bacakları kesilerek öldürülen kedi sayısı 7 oldu

    Turgutlu’da bir kedi, 4 bacağı kesilmiş halde ölü bulundu. İlçede geçen yıl ekim ayından bu yana bacakları kesilerek öldürülen kedi sayısı 7'ye yükseldi.

    Vahşet! Kedilerin bacaklarını kestiler

    Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi'ndeki Hakan Uykan Parkı'nda, geçen yıl 29 Ekim'de bacakları kesik halde 2 kedi ölüsü bulundu.

    Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, biri yavru 2 kedinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

    Görüntülerin yayılmasıyla, olay vatandaşların tepkisini çekti. 17 ve 18 Kasım'da da birer kedi daha 4 bacağı kesilmiş olarak ölü bulundu. 20 Kasım'da ise Turgutlu Devlet Hastanesi otoparkında 1 kedi, yine 4 bacağı kesilmiş halde ve ölü görüldü.

    21 Şubat'ta yine Selvilitepe Mahallesi'ndeki Manolya Sokak'ta yol kenarında 1 kedi daha benzer şekilde bulununca, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından, şüpheli ya da şüphelilerinin yakalanması için özel ekip oluşturuldu.
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    Haberler Yaşam Manisa’da bacakları kesilerek öldürülen kedi sayısı 7 oldu
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