Afyonkarahisar'da servis aracının devrilmesi sonucu 2'si kardeş 5 öğrencinin öldüğü, 5 öğrencinin de yaralandığı kazada tutuklu sanıklar ve avukatları olayda çam ağacını sorumlu tutunca aileler duruma adeta isyan etti.
11 Ekim 2021'de İscehisar ilçesi Çatağıl köyünde, öğrencileri taşıyan okul servisi kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana dalmış, olayda ikiye bölünen servis aracında 5 öğrenci öldü, 5 öğrenci de yaralandı. Korkunç kazada İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) hayatını kaybederken, Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10), Yağmur Duran (11) ise yaralandı. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında minibüsü kullanan Adalettin Ş., ile servis ihalesini alan İsmail D., tutuklandı. Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar, avukatları, çocukları ölen ve yaralanan aileler ile avukatları katıldı.
AKILLARA DURGUNLUK VEREN SAVUNMA
Duruşmada savunma yapan Adalettin Ş.'nin avukatı, kazanın yaşandığı virajın mıcırlı olduğunu, yüksek hızın da kazada etkili olduğunu, ancak kazada ölüm ve yaralanma olayının yol kenarında bulunan çam ağacına çarpma nedeniyle olduğunu ileri sürdü. Savunmada ayrıca yolun yeni yapıldığı ve yolun ormanlık alana yakın yapılmasından dolayı çam ağacının kesilmediği için bu kadar ölüm olduğunu iddia eden savunma avukatı tahliye talebinde bulundu.