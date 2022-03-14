"EMNİYET KEMERİ TAKMA ZORUNLULUĞUMUZ YOK"

Mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen servis aracının sahibi İsmail D. ve avukatı ise aracında emniyet kemeri takma zorunluluğunun olmadığını, emniyet kemeri takılmış olsa da belki ölümlerin yine olacağını öne sürdüler. Duruşmanın ardından şoför Adalettin Ş.'nin tutukluluk halinin devamına İsmail D.'nin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi.





"BEKLEDİĞİMİZ SONUÇ ÇIKMADI"

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan ve olayda hayatını kaybeden Melisa Demirel'in babası Fatih Demirel, duruma tepki gösterdi. Demirel, "Beklediğimiz sonuç çıkmadı. Çocuklarımızın katilleri resmen elini kolunu sallayarak acılı ailelerin önünde geziyor. Adalet yerini bulur diye beklerken, çama ve çalıya suç bularak adamlar elini kolunu sallayarak gitti. Milli Eğitim dahil diğer suçlular burada yok. Bizi konuşturmadılar" dedi.