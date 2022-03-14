Kocaeli'de korkunç olay! Fabrikada döküm makinesi patladı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde döküm fabrikasında arızalanan kalıp makinesinden fırlayan parçalar nedeniyle yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.
Akse Mahallesi 538 Sokak'ta faaliyet gösteren döküm fabrikasında arıza yapan kalıp makinesinden fırlayan parçalar 3 işçiyi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçiler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedavileri süren işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.