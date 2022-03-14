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    • Yaşam
    • 14.03.2022 17:06
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    • 14.03.2022 17:06
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    Kocaeli'de korkunç olay! Fabrikada döküm makinesi patladı: 3 yaralı

    Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir fabrikanın içindeki döküm makinesinin patlaması neticesinde 3 kişi yaralandı. Tedavileri süren işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Fabrikada döküm makinesi patladı: 3 yaralı

    Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde döküm fabrikasında arızalanan kalıp makinesinden fırlayan parçalar nedeniyle yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

    Akse Mahallesi 538 Sokak'ta faaliyet gösteren döküm fabrikasında arıza yapan kalıp makinesinden fırlayan parçalar 3 işçiyi yaraladı.

    İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralı işçiler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Tedavileri süren işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Kocaeli'de korkunç olay! Fabrikada döküm makinesi patladı: 3 yaralı
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