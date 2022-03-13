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İstanbul'da kartopu savaşı çatışmaya dönüştü! Silahlar çekildi 6 yaralı

Son dakika haberleri... İstanbul'da kar topu savaşı silahlı çatışmaya dönüştü. Tophane Parkı'nda yaklaşık 50 kişiden oluşan iki grup arasında başlayan kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada 6 kişi yaralanırken, kavga ve saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

13.03.2022 00:43 - Son Güncelleme: 13.03.2022 01:01
İstanbul’da kartopu savaşı çatışmaya dönüştü! Silahlar çekildi 6 yaralı

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışının ardından Tophane Parkı'nda yaklaşık 50 kişiden oluşan iki grup arasında başlayan kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü.

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İstanbul’da kartopu savaşı çatışmaya dönüştü! Silahlar çekildi 6 yaralı

Olay, dün saat 21.15 sıralarında Beyoğlu Tophane Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mega kentte akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası parka gelen yaklaşık 50 kişiden oluşan 2 grup aralarında kartopu savaşı yapmaya başladı.

İstanbul’da kartopu savaşı çatışmaya dönüştü! Silahlar çekildi 6 yaralı

Bir süre eğlenen grup arasında kartopu atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı.

İstanbul’da kartopu savaşı çatışmaya dönüştü! Silahlar çekildi 6 yaralı

Devam eden kavgada şahıslardan biri silahını çekerek karşı gruba kurşun yağdırdı. Ortalığın bir anda karıştığı silahlı kavgada, 6 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

İstanbul’da kartopu savaşı çatışmaya dönüştü! Silahlar çekildi 6 yaralı

KARTOPU SAVAŞI SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Yaşanan kavga ve silahlı saldırı anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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