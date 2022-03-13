İstanbul'da kartopu savaşı çatışmaya dönüştü! Silahlar çekildi 6 yaralı
Son dakika haberleri... İstanbul'da kar topu savaşı silahlı çatışmaya dönüştü. Tophane Parkı'nda yaklaşık 50 kişiden oluşan iki grup arasında başlayan kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada 6 kişi yaralanırken, kavga ve saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
13.03.2022 00:43 - Son Güncelleme: 13.03.2022 01:01
İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışının ardından Tophane Parkı'nda yaklaşık 50 kişiden oluşan iki grup arasında başlayan kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü.
Olay, dün saat 21.15 sıralarında Beyoğlu Tophane Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mega kentte akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası parka gelen yaklaşık 50 kişiden oluşan 2 grup aralarında kartopu savaşı yapmaya başladı.