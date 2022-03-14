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    • Yaşam
    • 14.03.2022 10:34
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    • 14.03.2022 10:34
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    Adana'da otobanda fuhuş! Kadınlara zorla yaptırdılar! Polisten baskın

    Adana’da fuhuş şebekesine yönelik polis operasyonunda 10 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, 6 kadını otoyola bırakıp, fuhuş sonrası yeniden alarak, paralarına da el koydukları belirlendi. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 3’ü de serbest bırakıldı.

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    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte 6 kadının fuhşa zorlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyesi 10 kişinin, 6 kadını Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'na bıraktığını, fuhşun ardından gün sonunda tekrar alıp, paralarına da el koyduklarını belirledi.

    Savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından operasyon için harekete geçen ekipler, 10 Mart'ta şafak vakti eş zamanlı baskınlarda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Emniyete götürülen şüphelilerden 3'ü, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 7'si ise adliyeye sevk edildi.
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        Haberler Yaşam Adana'da otobanda fuhuş! Kadınlara zorla yaptırdılar! Polisten baskın
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