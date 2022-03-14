Antalya'da 2016'da esrarengiz şekilde kaybolan A.A'nin sırrı belli oldu! Eşi tarafından öldürülüp parçalara ayrılmış

Antalya'da bir çocuk annesi A.A (31), 4 Aralık 2016'da esrarengiz bir şekilde kayıplara karıştı. Mobilyacılık yapan eşi M.A, çevresindeki herkese A.A'nin sevgilisiyle kaçtığını anlattı. Bu yüzden genç kadını kimse aramadı. Ancak 5 yıl sonra M.A'ın kardeşiyle evli olan A.A'NIN kardeşi T.A ile 6 Eylül 2021 günü polise gidip ablasını eniştesinin öldürdüğünü anlattı.