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    Antalya'da 2016'da esrarengiz şekilde kaybolan A.A'nin sırrı belli oldu! Eşi tarafından öldürülüp parçalara ayrılmış

    Antalya'da 2016'da esrarengiz şekilde kayıplara karışan A.A'nın sırrı 5 yıl sonra ortaya çıktı. Eşi M.A'nın sevgilisiyle kaçtığını söylediği A.A'yi aslında kendisinin katledttiği ortaya çıktı.

    Karabatak

    Antalya'da bir çocuk annesi A.A (31), 4 Aralık 2016'da esrarengiz bir şekilde kayıplara karıştı. Mobilyacılık yapan eşi M.A, çevresindeki herkese A.A'nin sevgilisiyle kaçtığını anlattı. Bu yüzden genç kadını kimse aramadı. Ancak 5 yıl sonra M.A'ın kardeşiyle evli olan A.A'NIN kardeşi T.A ile 6 Eylül 2021 günü polise gidip ablasını eniştesinin öldürdüğünü anlattı.



    MAHKEMEDE CAYDI
    Çapraz sorguya alınan koca, eşini öldürüp parçalara ayırdını, valize koyup Ankara'nın Musular köyünde gömdüğünü açıkladı. Tutuklanan cani koca, Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada "Eşimi ben öldürmedim. Kardeşim ve karısı Tülay öldürdü" diyerek suçtan kurtulmaya çalıştı.

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    Haberler Yaşam Antalya'da 2016'da esrarengiz şekilde kaybolan A.A'nin sırrı belli oldu! Eşi tarafından öldürülüp parçalara ayrılmış
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