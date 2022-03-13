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    • Yaşam
    • 13.03.2022 19:21
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    • 13.03.2022 19:21
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    Osmaniye'de cinsel taciz suçundan aranan adam ile polis arasında film gibi kovalamaca

    Osmaniye’nin Merkez ilçeye bağlı Rızaiye Mahallesi’nde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir kişi arasında kovalamaca yaşandı. Polislerin yakalamasından sonra cinsel taciz suçundan 13 yıl cezası olduğu öğrenilen adam cezaevine gönderildi.

    DHA
    Cinsel tacizden aranan adam polisten kaçamadı

    Osmaniye'de devriye görevindeki polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan Yunus G. (30), ekiplerin takibi sonucu yakalandı. 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen Yunus G., önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

    Merkez ilçeye bağlı Rızaiye Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü motorize yunus ekipleri, sokakta yürüyen şüpheli bir kişiyi durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, kaçmaya başladı. Ekipler, evlerin çatılarından atlayarak kaçmaya çalışan şüpheliyi takip sonucu yakaladı. Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda başka bir kişinin kimliğini kullandığı belirlenen şüpheli Yunus G. gözaltına alındı.
    Emniyete götürülen Yunus G.'nin, Kahramanmaraş'tan geldiği ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı saptandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yunus G. önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.

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    Haberler Yaşam Osmaniye'de cinsel taciz suçundan aranan adam ile polis arasında film gibi kovalamaca
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