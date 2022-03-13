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    • Yaşam
    • 13.03.2022 19:26
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    • 13.03.2022 19:33
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    İstanbul'a kar sonrası yeni açıklama! 'Turuncu alarm' kalktı mı? Meteoroloji raporu...

    Son dakika haberleri... İstanbul'da günler öncesinden yapılan uyarılar sonrası dün gece kar yağışı etkisini artırdı. Turuncu alarm ile gelen kar yağışının etkisinin azalmasının ardından hava durumu nasıl olacak? sorusunun yanıtı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi. İşte Ali Yerlikaya'nın o açıklaması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu raporu...

    ’Turuncu alarm’ kalktı mı?

    İstanbul'un hava durumu için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yeni bir açıklama geldi. Yerlikaya İstanbul'da turuncu alarmın kalktığını duyurdu.

    Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli Hemşerilerim; Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre, İstanbul'da turuncu alarm kalktı. Yarın il geneli; 00.00-09.00 az bulutlu ve açık; 09.00-12.00 parçalı bulutlu geçecek." ifadelerine yer verdi.

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