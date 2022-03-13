İstanbul Merter D -100 Karayolu'nda kaza! 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Merter D -100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Burak Yılmaz idaresindeki 34 JY 1982 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle önce 34 GE 9024 plakalı araca çarptı.



Daha sonra Murat Altındişin'in kullandığı 38 AL 172 plakalı araca çarpan otomobil, takla atarak durabildi. Burak Yılmaz, Eren Taşdelen, Onur İplikçioğlu takla atan araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.