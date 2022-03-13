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    • Yaşam
    • 13.03.2022 20:12
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    • 13.03.2022 20:12
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    İzmir'de ehliyet sınavı için düzenlenen kopya düzeneğinde 1 tutuklama

    İzmir'in Menemen ilçesinde bir sürücü kursunda ehliyet sınavı için akıllara durgunluk veren kopya düzeneği ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden sürücü kursu ortağı K.K. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    İzmir’de akıllara durgunluk veren kopya düzeneği

    İzmir'de motorlu taşıtlar sınavları için kopya düzeneği hazırlayıp adaylara sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

    Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan sürücü kursu sahibi A.H, ortağı K.K. ve kurs yöneticisi A.H'nin emniyetteki işlemi tamamlandı.

    Adliyeye sevk edilen şüphelilerden sürücü kursu ortağı K.K. sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    NELER YAŞANMIŞTI
    İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Grup Amirliği ekipleri, Menemen'de motorlu taşıtlar sınavına giren 3 kişiden, sınav kağıdından canlı kayıt alabilen mini kamera ile yanıtların kulak içi kulaklıklarla aktarılabildiği bir düzenek ele geçirmişti.

    Ekipler, derinleştirilen soruşturma kapsamında, özel düzeneğin Bornova'daki bir sürücü kursunda hazırlanıp adaylara satıldığını belirlemişti. Dün düzenlenen operasyonda, sürücü kursunun sahibi A.H. ile ortağı K.K. ve kurs yöneticisi A.H. gözaltına alınmıştı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda da kullanıma hazır 4 düzenek, 2 modem, 9 SIM kart, çok sayıda kulak içi kulaklık ve mikrofon ile telefon ele geçirilmişti.
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