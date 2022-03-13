İzmir'de ehliyet sınavı için düzenlenen kopya düzeneğinde 1 tutuklama

NELER YAŞANMIŞTI

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Grup Amirliği ekipleri, Menemen'de motorlu taşıtlar sınavına giren 3 kişiden, sınav kağıdından canlı kayıt alabilen mini kamera ile yanıtların kulak içi kulaklıklarla aktarılabildiği bir düzenek ele geçirmişti.

Ekipler, derinleştirilen soruşturma kapsamında, özel düzeneğin Bornova'daki bir sürücü kursunda hazırlanıp adaylara satıldığını belirlemişti. Dün düzenlenen operasyonda, sürücü kursunun sahibi A.H. ile ortağı K.K. ve kurs yöneticisi A.H. gözaltına alınmıştı.