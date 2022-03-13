Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 13.03.2022 13:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.03.2022 13:24
    ABONE OL

    20 lirayı beğenmedi aracın üzerine atladı! 1 kilometrelik tehlikeli yolculuk

    Adana'da gelin arabasını keserek para isteyen şahıs, verilen 20 lirayı beğenmeyince aracın üzerine çıktı. Şahıs yaklaşık 1 kilometre boyunca aracın üzerinde yolculuk ederken, çevrede bulunan polisleri görünce araçtan atlayarak kaçtı.

    20 lirayı beğenmedi aracın üzerine atladı!

    Adana'da gelin arabasının önünü kesip para isteyen şahıs, damadın verdiği 20 lirayı beğenmeyerek, yaklaşık 1 kilometre araç üzerinde yolculuk yaptı. Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Durdane ve Turgut K. çifti evlilik hazırlığı için yola çıktı. Fuzuli Caddesi'nde ışıklarda duran gelin arabasına yaklaşan bir kişi para istedi. Damat şahsa 20 lira verdi. Ancak parayı beğenmeyen şahıs biraz daha para istedi. Damat para vermeyerek yeşil ışık yanınca hareket etti. Bunun üzerine aracın ön tarafına oturan şahıs bütün ikazlara rağmen aracın üzerinden inmedi. Damat şahsı indiremeyince yaklaşık 1 kilometre gittikten sonra polis noktası görerek aracını oraya doğru sürdü. Bu durumu fark eden şahıs araçtan atlayıp kaçtı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    TOGG kış testinde
    Haberler Yaşam 20 lirayı beğenmedi aracın üzerine atladı! 1 kilometrelik tehlikeli yolculuk
        SON DAKİKA