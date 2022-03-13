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    • Yaşam
    • 13.03.2022 12:37
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    • 13.03.2022 12:37
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    Hatay'da bir uzman çavuş nişanlısıyla görüntülü konuşurken şaka yapmak istedi kendisini başından vurdu ve öldü

    Hatay'da görevli bir uzman çavuş, nişanlısı ile telefonda görüntülü görüşme yaptığı sırada şaka yapmak isterken kendisini başından vurdu ve hayatını kaybetti.

    İHA
    Uzman çavuş şaka yaparken kendini vurup öldü

    Olay, dün akşam Samandağ ilçesine bağlı Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Uzman Çavuş Doğukan Ok (23), evinde nişanlısı E.U. ile telefonda görüntülü konuşurken elindeki tabanca ile şaka yapmak için tetiğe bastı.

    Tetiğe basmasıyla kafasından ağır yaralanan uzman çavuş, silah arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanesine kaldırıldı.

    Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Ok, hayatını kaybetti. Ok'un cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam Hatay'da bir uzman çavuş nişanlısıyla görüntülü konuşurken şaka yapmak istedi kendisini başından vurdu ve öldü
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