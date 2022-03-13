Diyarbakır'da iki kardeş evde kilitli kaldı! İtfaiye seferber oldu

Kayapınar ilçesi 500 Evler Mahallesi'ndeki bir binanın 5. katında oturan ve annelerinin evde yalnız bıraktığı yaşları 1,5 ve 9 olan iki kardeş, kapıyı açmaya çalışırken kendilerini kilitleyerek evde mahsur kaldı.

Komşuların bildirmesi üzerine olay yerine gelen anne de kapıyı açamayınca İtfaiye Daire Başkanlığından yardım istendi.

Olay yerine sevk edilen ekipler 2 çocuğu yangın merdiveniyle balkondan alarak kurtardı.

İtfaiye ekiplerince ailesine teslim edilen çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.