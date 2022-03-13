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    • Yaşam
    • 13.03.2022 14:41
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    • 13.03.2022 14:41
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    Diyarbakır'da iki kardeş evde kilitli kaldı! İtfaiye seferber oldu

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kapı kilitlenince evde mahsur kalan 2 çocuğu kurtardı. İtfaiye ekiplerince ailesine teslim edilen çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    İki kardeş evde kilitli kaldı! İtfaiye seferber oldu

    Kayapınar ilçesi 500 Evler Mahallesi'ndeki bir binanın 5. katında oturan ve annelerinin evde yalnız bıraktığı yaşları 1,5 ve 9 olan iki kardeş, kapıyı açmaya çalışırken kendilerini kilitleyerek evde mahsur kaldı.

    Komşuların bildirmesi üzerine olay yerine gelen anne de kapıyı açamayınca İtfaiye Daire Başkanlığından yardım istendi.

    Olay yerine sevk edilen ekipler 2 çocuğu yangın merdiveniyle balkondan alarak kurtardı.

    İtfaiye ekiplerince ailesine teslim edilen çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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