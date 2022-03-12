Telefon tamircisi karısının telefonunu tamir ederken karısının kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi

'BABAMIN CENAZESİNDE BİLE..'

Savunmasında eşi ve arkadaşının 5 yıllık ilişkilerinin olduğunu iddia eden şüpheli M.Ö., 'Babam vefat etmişti. Eşim babamın cenazesine katılmamak için çeşitli bahaneler uydurdu. Ardından ikisi birlikte cenazeye geldi. Sonraki günlerde eşim benden ayrılmak için bahaneler üretti. Ben kendilerini yakalayınca eşim çocukları evdeki değerli eşyaları alarak gitti. Eşimle C.T.'nin ses kayıtlarını dinleyince ağırıma gitti ve ben de konuşmak için yanına gittim. Eşim benden habersiz C.T.'yi eve alıyormuş, apartmandaki görüntü kayıtlarını da sildirmişler. Bunları tespit ettim' diyerek suçsuz olduğunu söyledi.