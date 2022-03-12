Telefon tamircisi karısının telefonunu tamir ederken karısının kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi

Çekmeköy'de yaşayan 38 yaşındaki M.Ö., yıllardır aynı yastığa baş koyduğu ve çocuklarının annesi olan eşinin kendisini en yakın arkadaşı ile aldatmasını acı şekilde öğrendi. Uzun süredir durumdan şüphelense de en yakınındaki 2 kişiye bu ihaneti konduramayan adam, yaptığı meslek sayesinde yasak aşk gerçeğiyle yüzleşti.
MESLEĞİ YAŞADIĞI İHANETİ ORTAYA ÇIKARDI
Telefon teknisyeni olarak çalışan 38 yaşındaki M.Ö., iddiaya göre eşinin bozulan telefonunu tamir etmek istedi. Tamir sırasında telefonu kurcalarken eşi Z.Ö.'nün en yakın arkadaşı olan C.T. ile mesajlaşmalarını ve uygunsuz videolarını gören adam, beyninden vurulmuşa döndü. Sinir krizi geçiren adam, 25 Şubat günü iddiaya göre silahını da yanına alarak bir şirkette müdür olarak çalışan arkadaşının yanına gitti. Kafasına silah tuttuğu C.T.'yi şirketin deposuna indiren M.Ö., uğradığı ihanetin hesabını sormaya başladı.
ŞİRKET DEPOSUNDAN İKİNCİ ŞOK
Karısıyla ilişki yaşadığını reddeden arkadaşına telefonundan eşini aratan M.Ö., eşinin samimi konuşmalarını duyunca ikinci şoku yaşadı. O esnada şirket çalışanının yaptığı ihbar üzerine depoyu basan polisler tarafından gözaltına alınan M.Ö. hakkında arkadaşının şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen şüpheli adam, savcılıktan 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli adamın sorguda söyledikleri ise mahkeme salonundakileri derinden etkiledi.