Siber dolandırıcıların hedefi öğretmenler! Sosyal medyadan tuzak kurdular...

OPERASYON İLE ÇÖKERTİLDİ

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmasını tamamlamasının ardından Mersin'de 15, Adana'da 8, Osmaniye'de 1, Gaziantep'te 1, Kocaeli'de 1, Batman'da 1 ve Samsun'da 1 kişi olmak üzere toplamda 28 şüpheliyi tespit edildi.

Ankara merkezli gerçekleşen operasyonlarda gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 18 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.