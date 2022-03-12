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    • Yaşam
    • 12.03.2022 17:38
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    • 12.03.2022 17:42
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    Siber dolandırıcıların hedefi öğretmenler! Sosyal medyadan tuzak kurdular...

    Siber dolandırıcıların ağına bu sefer öğretmenler düştü. Sosyal medyadan öğretmenleri hedef alan dolandırıcılar, açtıkları "Öğretmenden Şikayetler" internet sitesi üzerinden hakkınızda şikayet var denilerek sosyal medya hesaplarını ele geçirdi. Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmasını tamamlamasının ardından çeteye operasyon düzenledi.

    Siber dolandırıcıların hedefi öğretmenler!

    Siber dolandırıcıların ağına bu sefer öğretmenler düştü. Sosyal medyadan öğretmenleri hedef alan dolandırıcılar, açtıkları "Öğretmenden Şikayetler" internet sitesi üzerinden hakkınızda şikayet var denilerek sosyal medya hesaplarını ele geçirdi.

    Hesabı ele geçiren dolandırıcılar, hesap üzerinden "Yasal Bahis" adı altında düşük miktarlı ödemeler ile yüksek kazanç paylaşımları adı altında paylaşımda bulunarak vatandaş dolandırıldı.

    Sabah'ta yer alan habere göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya dolandırıcıların hedefinde bu kez öğretmenlerin olduğunu belirledi. Siber dolandırıcılar, sosyal medya üzerinden öğretmenleri bularak özel mesaj ile ulaştı.

    Dolandırıcılar öğretmenler, "Hocam hakkınızda 'Öğretmenlerden Şikayetler' sitesinde adınız geçiyor bilginiz olsun" diyerek öğretmenleri siteye yönlendirdi.

    Hakkında yazılanı merak eden öğretmen verilen siteye girerek sosyal medya hesabını kullanıcı adı ve şifresini verdi.

    Siber dolandırıcılar hesabı ele geçirmesinin ardından hesap üzerinden paylaşımlarda bulundu. Paylaşımlarında, "Yasal Bahis" adı altında düşük miktarlı ödemeler ile yüksek kazanç vaat edildi. İletişim kuran öğretmenlerden dolandırıcılar hesabı geri vermek için para talep etti.

        OPERASYON İLE ÇÖKERTİLDİ
        Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmasını tamamlamasının ardından Mersin'de 15, Adana'da 8, Osmaniye'de 1, Gaziantep'te 1, Kocaeli'de 1, Batman'da 1 ve Samsun'da 1 kişi olmak üzere toplamda 28 şüpheliyi tespit edildi.

        Ankara merkezli gerçekleşen operasyonlarda gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 18 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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        Haberler Yaşam Siber dolandırıcıların hedefi öğretmenler! Sosyal medyadan tuzak kurdular...
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