Denizli'de korkunç cinayet! Arkadaşı tarafından vahşice katledildi

Denizli'de yaşayan moda tasarımcısı Emre Coşgun (34), kendisine ait otomobilde tartıştığı arkadaşı Onur Ş. (32) tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan Onur Ş., Coşgun'u başkasının öldürdüğünü iddia etti.
Olay, saat 15.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi 1182 Sokak'ta meydana geldi. Denizli'nin bilinen moda tasarımcılarından olduğu belirtilen Emre Coşgun, kendisine ait 20 EC 261 plakalı otomobille yanında arkadaşı Onur Ş. ile boş araziye gitti.
Burada otomobil içinde iki arkadaş henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında iddiaya göre Onur Ş., yanında taşıdığı bıçakla Coşgun'u göğsünden bıçakla yaraladı.