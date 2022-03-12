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    Kar bereketi İstanbullulara yine eziyete oldu! Yetersiz önlemler yüzünden İETT otobüslerini vatandaşlar iterek kurtardı

    Mart kapıdan baktırdı kazma kürek yaktırdı! İstanbul’da toplu taşıma yaya bıraktı. İETT otobüslerini vatandaşlar iterek kurtardı. Tramvay durakları ise doldu taştı...

    ’Dram’vay

    Sibirya üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası İstanbul'a giriş yaptı. Bahar çiçeklerini bekleyen İstanbullular, kar sürprizi yaşadı. Aralıklarla etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde başlayarak tüm kenti beyaz örtüyle kapladı. Vatandaşlar özel araçlarıyla yola çıkmadı. Ancak ana arterlerde gerekli tuzlama yapılmayınca belediye araçları yolda kaldı. Yollarda en büyük çileyi ise İETT otobüsleri yaşadı. Sarıyer'de İETT'ye ait iki otobüs kayarak kafa kafaya çarpıştı. 4 kişi yaralandı. Fatih'te 3 İETT otobüsü yolda kaldı, Ümraniye'de karlı yolda kayan İETT otobüsü elektrik panosuna çarparak durabildi. Küçükçekmece'de karla kaplanan yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar iterek kurtardı. Tramvay durakları da kaostan nasibini aldı. Hatlarda gecikme yaşanınca vatandaş uzun süre soğukta kaldı.



    İstanbul'da bir korku da Unkapanı Köprüsü'nde yaşandı. Köprünün bağlantı noktaları 20 santimetre açıldı. Bu nedenle köprü çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

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    Haberler Yaşam Kar bereketi İstanbullulara yine eziyete oldu! Yetersiz önlemler yüzünden İETT otobüslerini vatandaşlar iterek kurtardı
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