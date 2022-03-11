Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? 2022 Berat Kandili hangi tarihte? Berat Kandili'nde yapılması gereken ibadetler neler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Şaban ayının 14. gecesi idrak edilen Berat Kandili için heyecanlı bekleyiş başladı ve bu özel günü bol bol ibadet ederek geçirmek isteyen Müslüman alemi tarih bilgisini merak ediyor. İşte tüm bilgiler...
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2022?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre Berat Kandili 17 Mart 2022 Perşembe günü idrak edecek.
BERAT NE DEMEK?
Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur'an'da "Berae" kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi "Beraet" şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah'ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.
Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının on beşinci gecesidir. Berat Gecesi için Arapça eserlerde "şabanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak (belge) gecesi" manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır. Berat Gecesi, Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde ibadetle geçirilmesi adet halini almıştır.