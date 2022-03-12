Bursa'da kendisini asan kadın hakim Çiğdem Bayrakçeker'in arkadaşı her şeyi anlattı
Bursa'da geçtiğimiz gün akşam saatlerinde çocuk parkında bir kişinin kendisini astığını yönünde ihbar alan emniyet güçleri bölgeye intikal ettiler. Olay yerinde inceleme yapan ekipler kendisini asan kişinin hakim Çiğdem Bayrakçeker olduğu anlaşıldı. Korkunç olayın ardından konuşan arkadaşı olaya dair detayları aktardı.
12.03.2022 18:40 - Son Güncelleme: 12.03.2022 19:00
Bursa Nilüfer'in Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan çocuk parkına gelen bir kişi, bir kadının oyuncakların tahta kısmına iple asılı olduğunu gördü.
KENDİSİNİ ÇOCUK PARKINDA ASTI
Yapılan incelemede hayatını kaybeden kadının Bursa Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görevli 30 yaşındaki hakim Çiğdem Bayrakçeken olduğu belirlendi.
Genç hakimin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.