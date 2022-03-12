Adana'da ailenin mucize kurtuluşu! 3 yaşındaki Muhammet annesini uyandırdı felakete engel oldu

Adana'da Osman ile Hacer Biçen çiftinin evinde dün sabaha karşı yangın çıktı. Çiftin ortanca çocuğu Muhammet Ali, bu sırada annesinin yanına gidip uyandırdı. Yataktan kalkan Hacer Biçen, kapının altından duman sızdığını fark etti. Eşinin seslerine uyanan Osman Biçen, salonun kapısını açtığında diğer odaların yandığını gördü. Genç kadın 3 çocuğunu alıp sokağa çıktı. Yangın sırasında 3 yaşındaki oğlu Muhammet Ali'nin yanına gelip kendisini uyandırdığını belirten Hacer Biçen şunları söyledi: O anki panikle itfaiyeyi bile arayamadım. Komşularım itfaiyeye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Alevleri söndürmeye çalıştık ama başaramadık. Evimiz yandığı için çok üzüldük ama çok şükür çocuklarım hayatta. Kurtulmamız bir mucize. Yeniden başlayacağız" dedi.
AH NAZLI
Kalp hastalıkları genç yaşlara kadar indi. Bunun son örneği Nazlı Gedik'di. Hatay'ın Payas İlçesi'nde yaşayan 18 yaşındaki Nazlı Gedik'de kalp yetmezliği başgösterdi. Bu nedenle Ankara Üniversitesi Cebeci Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyat edildi. Ancak talihsiz genç kız gece hayatını kaybetti. Memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.
YARGI ACIYA HAKİM
Bursa'da 1 çocuk annesi Hakim Çiğdem Bayrakçeken, evinin yakınındaki parkta kendini astı. Yaşamına son verdiği parkın adı ise Yargı'ydı. Bayrakçeken'in cenazesi dün memleketi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı. Genç kadının cenazesi, kılınan namazın ardından Afyonkarahisar Kocatepe Asri Mezarlık'taki aile kabristanına defnedildi. Çiğdem Bayrakçeken'in, ilk görev yeri olan Bursa'ya 4 yıl önce atandığı, 6 ay önce savcı olan eşinden boşandığı, anne ve babasıyla birlikte yaşadığı belirtildi.