Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Adana'da ailenin mucize kurtuluşu! 3 yaşındaki Muhammet annesini uyandırdı felakete engel oldu

    Adana'da Osman ile Hacer Biçen çiftinin evinde çıkan yangından mucize eseri kurtuldular. 3 yaşındaki annesi uyandırarak felakete engel oldu, ancak evden geri sadece simsiyah bir yıkıntı kaldı. İşte sizler için derlediğimiz 12 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Ateş parçası

    Adana'da Osman ile Hacer Biçen çiftinin evinde dün sabaha karşı yangın çıktı. Çiftin ortanca çocuğu Muhammet Ali, bu sırada annesinin yanına gidip uyandırdı. Yataktan kalkan Hacer Biçen, kapının altından duman sızdığını fark etti. Eşinin seslerine uyanan Osman Biçen, salonun kapısını açtığında diğer odaların yandığını gördü. Genç kadın 3 çocuğunu alıp sokağa çıktı. Yangın sırasında 3 yaşındaki oğlu Muhammet Ali'nin yanına gelip kendisini uyandırdığını belirten Hacer Biçen şunları söyledi: O anki panikle itfaiyeyi bile arayamadım. Komşularım itfaiyeye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Alevleri söndürmeye çalıştık ama başaramadık. Evimiz yandığı için çok üzüldük ama çok şükür çocuklarım hayatta. Kurtulmamız bir mucize. Yeniden başlayacağız" dedi.



    AH NAZLI
    Kalp hastalıkları genç yaşlara kadar indi. Bunun son örneği Nazlı Gedik'di. Hatay'ın Payas İlçesi'nde yaşayan 18 yaşındaki Nazlı Gedik'de kalp yetmezliği başgösterdi. Bu nedenle Ankara Üniversitesi Cebeci Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyat edildi. Ancak talihsiz genç kız gece hayatını kaybetti. Memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.



    YARGI ACIYA HAKİM
    Bursa'da 1 çocuk annesi Hakim Çiğdem Bayrakçeken, evinin yakınındaki parkta kendini astı. Yaşamına son verdiği parkın adı ise Yargı'ydı. Bayrakçeken'in cenazesi dün memleketi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı. Genç kadının cenazesi, kılınan namazın ardından Afyonkarahisar Kocatepe Asri Mezarlık'taki aile kabristanına defnedildi. Çiğdem Bayrakçeken'in, ilk görev yeri olan Bursa'ya 4 yıl önce atandığı, 6 ay önce savcı olan eşinden boşandığı, anne ve babasıyla birlikte yaşadığı belirtildi.



        NERDESİN BİRCE
        Kocaeli'nin Derince İlçesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Birce Karadaş, 20 gün önce kaldığı sosyal hizmetler yurdundan çıktı. Ancak bir daha kendisinden hiçbir şekilde haber alınamadı.



        GEYİK AVINA MAHKEMEDEN İPTAL
        Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021- 2022 av sezonunda, 15 kızıl geyiğin avlanması için ihaleye çıktı. Ancak Türkiye Vegan Derneği karara tepki gösterdi. Dernek, kızıl geyiklerin ulusal ve uluslararası düzeyde koruma altında olduğunu belirtti. Yürütmenin durdurulması ve ihalenin iptali talebiyle mahkemye gitti. Talebi değerlendiren İdare Mahkemesi, önce yürütmeyi durdurma kararı verdi. Sonra da ihaleyi iptal etti. Gerekçeli kararda av turizminin kızıl geyik faunasının korunmasını olumsuz etkilediği belirtildi.



        RABİA'DAN ACI HABER
        Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, arkadaşı Hilal Topçu ile yurda doğru yürürken köpek sesi duyunca korkup yola fırladı. Yoldan geçen A.Y.'nin kullandığı otomobil, Kallı'ya çarptı. Yaralanan Kallı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Kallı, buradaki müdahale sonrası yoğun bakımda tedaviye alındı. Rabia Kallı, yoğun bakım servisindeki tedavisinin 7'nci gününde yaşam savaşını kaybetti.



            KİTLESEL ÇAĞRI
            Ankara'da, dayısı 2 yıldır meme kanseri tedavisi gören emekli İsmail Altın (57), sağ göğsünün altındaki kitleden şüphelenip, hastaneye gidince aynı hastalığa yakalandığını öğrendi. Altın, erken teşhisle ameliyat olarak sağlığına kavuştu. Evli ve 4 çocuk babası emekli İsmail Altın, "Erkeklerde de meme kanseri olabiliyormuş" dedi. Dr. Aybala Yıldız da her 8 kadından 1'inde meme kanseri riski bulunurken, bunun erkeklerde 100 kişide 1'in altında olduğunu söyledi.



            TALEBE DESTEĞİ
            Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik ve Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma B., ikiz çocuklarını dünyaya getirmeye hazırlanırken Covid- 19'a yakalandı.

            SEFERBERLİK
            Sezaryenle doğuma alındı. Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki doğum için, öğretim üyesinin yetiştirdiği öğrenciler seferber oldu. Fatma B.'nin biri kız, biri erkek dünyaya gelen ikizlerinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Yetiştirdiği hemşire ve ebe öğrencilerinin doğumunda kendisi için seferber olmasından mutluluk duyan Fatma B., ikizlerine kavuşacağı günü bekliyor.
            İhsan TUNÇOĞLU



            ANAHTARLIK GÖRÜNÜMLÜ SUİKAST SİLAHI
            İstanbul'da çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilirken, anahtarlık şeklinde suikast silahlarına da ulaşıldı. Operasyon, İ.Ö. isimli bir kişinin silah getirerek silah kaçakçılığı yaptığının tespit edilmesi üzerine yapıldı. Silahların çetelere satılmak üzere getirildiği açıklandı.



                Y'AT'İGAR
                Düzce'de yaşayan Tarık Tok, atı arkaya bağlayıp arabayı kendisi çekmeye başladı. Bir cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüleri sosyal medyayı salladı. 2 çocuk babası Tok, o anları şöyle anlattı: Kağıt, naylon ve plastik topluyorum. At yorgundu, halsizdi. Bu yüzden arabayı ben çektim. Bu at, rahmetli babamdan bana kaldı. Benim emektarım. Satamıyoruz, atamıyoruz. Öyle bakmaya devam ediyoruz. Bizim ekmek teknemiz, kıyamadım. Ölene kadar bizde duracak. 'Yoruldu' diye kıyamıyorum da arabaya kendim koştum. Bu ata çocuğum gibi bakıyorum. Adı Gül, o benim kırmızı gülüm.



                ATİPİK PSİKOV TEDBİRİ
                Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, tacizci korkusu yaşadı! Tayfur Demirtaş adlı zanlı ünlü oyuncunun otomobiline saldırdı. Evine girmeye çalıştı. Demirtaş, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alındı. Hastane tarafından, Demirtaş'ın 'Atipik psikoz', gerçek dünyadan bağını koparmış ve gerçekliği kavrayamayacak durumda olduğuna dair rapor hazırlandı. Raporda, Demirtaş'ın cezai ehliyeti olmadığı kaydedildi.
                Dilek YAMAN DEMİR



                ELDİVEN İPTALİ
                Bodrum'da Ali Z., alkollü olarak kullandığı motosikletle otomobile çarptı. Toplam 3 bin 836 TL para cezası kesilip, ehliyeti elinden alındı. Ancak Ali Z., salgın nedeniyle Emniyet'in alkolmetre ile alkol testinin nasıl yapılacağı konusunda yayınladığı genelgeyi gerekçe göstererek karara itiraz etti. Genelgeye göre, alkol testi sırasında polislerde eldiven ve siperlik bulunması gerektiği belirtildi. Mahkeme itirazı kabul edip cezaları iptal etti.



                    BİR TALİHLİYE 487 BİN LİRA
                    10 bilen bir kişi, 487 bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 538'er lira, 8 bilenler 254'er lira, 7 bilenler 46'şar lira, 6 bilenler 7'şer lira, hiçbir numarayı bilenler 7'şer lira alacak.

                    GÜVERCİN PATLAMASI
                    Brüksel'de güvercin populasyonu arttı. Belediye çoğalmalarını önlemek için doğum kontrol maddesi içeren yem yolladı.

                    CEVİZ VE TABAK SİLAH SAYILDI
                    Balıkesir'de yaşayan 2 çocuk sahibi A.K. ve N.K. arasında mutfakta konuşurken ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.K. elindeki cevizleri eşine fırlattı. N.K. da bir tabağı kocasına fırlatarak karşılık verdi. A.K. ve N.K.'nın kafa bölgelerinde şişlik ve kesik oluştu. İkisi de soluğu hastanede aldı. Hastaneye giderek rapor alan çift, karşılıklı şikayetçi oldu. Savcılık soruşturmasında ceviz ve tabak silah olarak değerlendirildi. Çift hakkında 'silahla basit yaralama' suçundan kamu davası açıldı.

                    BİR DEPO SOYGUN
                    Manisa'da benzinciye giren sürücü, 820 TL'lik yakıt aldı. Parayı ödemeden kaçtı. Plakası da sahte çıktı.

                    VAKA SAYISI 25 BiN 401
                    Türkiye'de dün 342 bin 365 Covid-19 testi yapıldı. 25 bin 401 kişinin testi pozitif çıktı, 123 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 52 bin 269 oldu.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Doktorlar muayene ettikleri çocuklara reçeteyle kitap yazıyor
                    Haberler Yaşam Adana'da ailenin mucize kurtuluşu! 3 yaşındaki Muhammet annesini uyandırdı felakete engel oldu
                        SON DAKİKA