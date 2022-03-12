Adana'da ailenin mucize kurtuluşu! 3 yaşındaki Muhammet annesini uyandırdı felakete engel oldu





BİR TALİHLİYE 487 BİN LİRA

10 bilen bir kişi, 487 bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 538'er lira, 8 bilenler 254'er lira, 7 bilenler 46'şar lira, 6 bilenler 7'şer lira, hiçbir numarayı bilenler 7'şer lira alacak.



GÜVERCİN PATLAMASI

Brüksel'de güvercin populasyonu arttı. Belediye çoğalmalarını önlemek için doğum kontrol maddesi içeren yem yolladı.



CEVİZ VE TABAK SİLAH SAYILDI

Balıkesir'de yaşayan 2 çocuk sahibi A.K. ve N.K. arasında mutfakta konuşurken ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.K. elindeki cevizleri eşine fırlattı. N.K. da bir tabağı kocasına fırlatarak karşılık verdi. A.K. ve N.K.'nın kafa bölgelerinde şişlik ve kesik oluştu. İkisi de soluğu hastanede aldı. Hastaneye giderek rapor alan çift, karşılıklı şikayetçi oldu. Savcılık soruşturmasında ceviz ve tabak silah olarak değerlendirildi. Çift hakkında 'silahla basit yaralama' suçundan kamu davası açıldı.



BİR DEPO SOYGUN

Manisa'da benzinciye giren sürücü, 820 TL'lik yakıt aldı. Parayı ödemeden kaçtı. Plakası da sahte çıktı.



VAKA SAYISI 25 BiN 401

Türkiye'de dün 342 bin 365 Covid-19 testi yapıldı. 25 bin 401 kişinin testi pozitif çıktı, 123 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 52 bin 269 oldu.



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