İstanbul Çekmeköy'de yaşayan 2 çocuk babası M.Ö., eşinin kendisini en yakın arkadaşı ile aldattığını acı şekilde öğrendi. Telefon teknisyeni M.Ö., eşi Z.Ö.'nün bozulan telefonunu tamir sırasında kurcalarken, 2 çocuğunun annesinin en yakın arkadaşı C.T. ile mesajlaşmalarını ve uygunsuz videolarını gördü. Beyninden vurulmuşa dönen M.Ö., sinir krizi geçirdi. Yanına silah alarak soluğu bir şirkette müdür olarak çalışan arkadaşının yanında aldı.



DEPOYA KOŞTU

Kafasına silah tuttuğu C.T.'yi şirketin deposuna indiren M.Ö., uğradığı ihanetin hesabını sormaya başladı. Karısıyla ilişki yaşadığını reddeden arkadaşına telefonundan eşini aratan M.Ö., eşinin samimi konuşmalarını duyunca ikinci şoku yaşadı. Depoya gelen polisler M.Ö.'yü gözaltına aldı.



HAKİM: 'HAKSIZ TAHRİK'

Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. M.Ö, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Hakimlik, şüphelinin haksız tahrik altında kalma ihtimali gerekçeleriyle M.Ö.'nün serbest bırakılmasına karar verdi. Ayrıca şüpheli adamın eşine zina nedeniyle boşanma davası açtığı da öğrenildi.

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