İstanbul'da operasyon! Anahtarlık şeklinde suikast silahları ele geçirildi

Adreste yapılan aramalarda; 18 adet farklı markalarda ruhsatsız tabanca, bir adet MP-5 otomatik silah, beş adet "Anahtarlık" şeklinde suikast silahı, dört adet susturucu ve silahlara ait çok sayıda şarjör, çok sayıda Kalaşnikof mermisi ve tabanca aparatları, MP-5 ve Kalaşnikof şarjörü ve farklı silahlara ait çok sayıda mermi ile 71 bin dolar nakit para ele geçirildi. Silahların çetelere ve suç örgütlerine satılmak üzere İstanbul'a getirildiği ve piyasaya sürülemeden ele geçirildiği ifade edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN