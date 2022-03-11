Bursa Kestel'de ayrıldığı nişanlısı hediyelerini geri vermeyince dehşet saçtı





25 MİLYON LİRA DEVRETTİ

6 Bilen çıkmayınca 25 milyon 689 bin lira devretti. 5 bilenler 56 bin 863'er lira, 4 bilenler 676'şar lira, 3 bilenler 37'şer lira, 2 bilenler ise 4'er lira ikramiye alacak.



CEZA-İ EHLİYET!

HATAY ve Konya'da iki kişi düğmeye kopya düzeneği yerleştirdi. Ehliyet sınavına girdi.



DARPHANE

İSTANBUL'DA Metin Özkaya, Osman Gürsoy'un şiddetine uğradı. Aldığı tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.



ACIYA HAKİM

Bursa'da Hakim Çiğdem Bayrakçeken Acar (25), savcı eşinden boşandı. İddiaya göre bunalımdaydı. Parkta kendini astı.



VAKA SAYISI 29 BİN 492

Türkiye'de dün 358 bin 846 Covid-19 testi yapıldı. 29 bin 492 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 62 bin 245 oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN