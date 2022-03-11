Bursa Kestel'de ayrıldığı nişanlısı hediyelerini geri vermeyince dehşet saçtı

Bursa Kestel'de önceki akşam O.H (23), kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısı A.Ü'nün (24) evine gitti. İkili arasında kavga çıktı. Hürmet, mutfaktan aldığı bıçakla A.Ü'yü defalarca bıçakladı. Kendisini engellemeye çalışan Üzümcü'nün annesi İ.E'yi (49) de karnından bıçakladı. Cani, otomobille kaçtı. Hastaneye kaldırılan A.Ü, hayatını kaybetti. Ağır yaralanan İ.E ise tedaviye alındı. O.H ve arkadaşı A.V, otomobille Sakarya'da seyir halindeyken kontrol noktasını görüp paniklemesi neticesinde N.T. yönetimindeki taksiye çarptı. Kazada şüpheliler yaralandı. Katil, nişanlısıyla ayrılırken aldığı eşyaları geri istediği, genç kızın eşyaları vermek istememesi üzerine bıçaklayarak kaçtığını itiraf etti.
ÖLÜMLE YÜZ YÜZE!
Soner Bolat, eski sevgilisi Sultan S'nin yüzünü kimyasalla yaktı. Talihsiz kadın, ev hapsi kaldırılınca isyan bayrağı açtı.
Ankara'da Soner Bolat (31), 2 ay önce işe gittiği sırada eski kız arkadaşı Sultan S.'nin (27) önünü kesti. Silahla tehdit edip yüzüne kimyasal madde attı. Talihsiz kadının yüzü feci şekilde yandı. Bolat hakkında 21 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ev hapsi verildi. Ancak çalışamadığı ve hayatını idame ettiremediği gerekçesiyle mahkemece kaldırıldı. Yüzü tanınamayacak halde olan Sultan S, karara tepki gösterdi: Benim hala hayati tehlikem devam ediyor. Belki bu beni son görüşünüz, son konuşmam. Yarın belki çok geç olabilir.
IBAN BİLMECESİ!
İstanbul Maltepe'de Kemal Ayyıldız ve kardeşi Murat Delbe, 1.5 yıl önce akademisyen Aylin Sözer'i bıçakla katletti. Ayyıldız, Sözer'i öldürdükten sonra kadının cep telefonundan kardeşinin IBAN'ını isteyerek para göndermeye çalıştı. Delbe, olay günü evde yatarken ağabeyinin kendisini arayarak IBAN'ını istediğini anlattı: Borcumu göndereceğini düşündüm. Ağabeyime IBAN'ımı gönderdim. (Seda Nur GÜNAYDIN)