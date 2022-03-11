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    Bursa Kestel'de ayrıldığı nişanlısı hediyelerini geri vermeyince dehşet saçtı

    Bursa Kestel'de kan donduran olay! A.Ü , ayrılmak istediği nişanlısı O.H'in hediyelerini geri vermedi. O da kendisini bıçakla katletti. Kayınvalidesini de ağır yaraladı. İşte sizler içim derlediğimiz 11 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    En acı hediye!

    Bursa Kestel'de önceki akşam O.H (23), kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısı A.Ü'nün (24) evine gitti. İkili arasında kavga çıktı. Hürmet, mutfaktan aldığı bıçakla A.Ü'yü defalarca bıçakladı. Kendisini engellemeye çalışan Üzümcü'nün annesi İ.E'yi (49) de karnından bıçakladı. Cani, otomobille kaçtı. Hastaneye kaldırılan A.Ü, hayatını kaybetti. Ağır yaralanan İ.E ise tedaviye alındı. O.H ve arkadaşı A.V, otomobille Sakarya'da seyir halindeyken kontrol noktasını görüp paniklemesi neticesinde N.T. yönetimindeki taksiye çarptı. Kazada şüpheliler yaralandı. Katil, nişanlısıyla ayrılırken aldığı eşyaları geri istediği, genç kızın eşyaları vermek istememesi üzerine bıçaklayarak kaçtığını itiraf etti.

    ÖLÜMLE YÜZ YÜZE!
    Soner Bolat, eski sevgilisi Sultan S'nin yüzünü kimyasalla yaktı. Talihsiz kadın, ev hapsi kaldırılınca isyan bayrağı açtı.
    Ankara'da Soner Bolat (31), 2 ay önce işe gittiği sırada eski kız arkadaşı Sultan S.'nin (27) önünü kesti. Silahla tehdit edip yüzüne kimyasal madde attı. Talihsiz kadının yüzü feci şekilde yandı. Bolat hakkında 21 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ev hapsi verildi. Ancak çalışamadığı ve hayatını idame ettiremediği gerekçesiyle mahkemece kaldırıldı. Yüzü tanınamayacak halde olan Sultan S, karara tepki gösterdi: Benim hala hayati tehlikem devam ediyor. Belki bu beni son görüşünüz, son konuşmam. Yarın belki çok geç olabilir.



    IBAN BİLMECESİ!
    İstanbul Maltepe'de Kemal Ayyıldız ve kardeşi Murat Delbe, 1.5 yıl önce akademisyen Aylin Sözer'i bıçakla katletti. Ayyıldız, Sözer'i öldürdükten sonra kadının cep telefonundan kardeşinin IBAN'ını isteyerek para göndermeye çalıştı. Delbe, olay günü evde yatarken ağabeyinin kendisini arayarak IBAN'ını istediğini anlattı: Borcumu göndereceğini düşündüm. Ağabeyime IBAN'ımı gönderdim. (Seda Nur GÜNAYDIN)



        YÜREKLER YANDI
        Almanya Kalsruhe'de yaşayan Ebru Turan Sollwedel (41) ile üç çocuğunun yaşadığı evde 2 Mart'ta yangın çıktı. Çatı katındaki daireden yayılan alevlerde Sollwedel ile çocukları Carlo Ege Turan (8), ikizler Yavuz Turan (6) ve Oğuz Turan (6) yaşamını yitirdi. Cenazeler, Sollwedel'ın ailesinin yaşadığı Muğla Bodrum'a getirildi. Törende Ebru Turan Sollwedel'ın annesi Fatma Turan ve yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı. Ayakta durmakta zorlandığı görülen anne, kızı ve torunlarının tabutlarına tek tek sarılarak ağladı. Törenin ardından cenazeler gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

        ÇALDIĞI TELEFON YAKALATTI
        Adana'da Mustafa G, 20 ay önce gece parkta 1 çocuk babası Mehmet Yanar'ı keserle öldürdü. Cep telefonunu da gasp etti. Zanlı, telefonu kullanınca cinayet dedektifleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Mustafa G, tutuklandı.



        25 MİLYON LİRA DEVRETTİ
        6 Bilen çıkmayınca 25 milyon 689 bin lira devretti. 5 bilenler 56 bin 863'er lira, 4 bilenler 676'şar lira, 3 bilenler 37'şer lira, 2 bilenler ise 4'er lira ikramiye alacak.

        CEZA-İ EHLİYET!
        HATAY ve Konya'da iki kişi düğmeye kopya düzeneği yerleştirdi. Ehliyet sınavına girdi.

        DARPHANE
        İSTANBUL'DA Metin Özkaya, Osman Gürsoy'un şiddetine uğradı. Aldığı tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

        ACIYA HAKİM
        Bursa'da Hakim Çiğdem Bayrakçeken Acar (25), savcı eşinden boşandı. İddiaya göre bunalımdaydı. Parkta kendini astı.

        VAKA SAYISI 29 BİN 492
        Türkiye'de dün 358 bin 846 Covid-19 testi yapıldı. 29 bin 492 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 62 bin 245 oldu.

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        Haberler Yaşam Bursa Kestel'de ayrıldığı nişanlısı hediyelerini geri vermeyince dehşet saçtı
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