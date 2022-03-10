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    • Yaşam
    • 10.03.2022 23:17
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    • 10.03.2022 23:20
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    Kocaeli'de korkunç olay! Günlerdir aranan üniversite öğrencisi ağaca asılı halde buludu

    Kocaeli İzmit’te 3 gündür aranan Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Hakan Akdeniz (22), ağaçta ipe asılı halde bulundu. Akdeniz’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

    Korkunç olay!

    Kocaeli'de korkunç bir olay meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Hakan Akdeniz'den, geçen pazartesi akşam saatlerinde yaşadığı öğrenci yurdundan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

    Arkadaşlarının endişelenmesi üzerine ailesine haber verildi. Denizli'de yaşayan baba Erdal Akdeniz, İzmit'e gelerek polise başvurdu.

    En son görüldüğü yer olan Çayırköy bölgesinde çalışma başlatan jandarma, gidebileceği farklı adreslerde aramalarını sürdürdü.

    AĞACA ASILI HALDE BULUNDU
    Aramaların 3'üncü gününde Hakan Akdeniz'in cansız bedeni, en son görüldüğü yer olan öğrenci yurdundan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Çayırköy bölgesindeki ağaçlık alanda bir ağaca asılı halde bulundu.

    Hakan Akdeniz'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Akdeniz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Kocaeli'de korkunç olay! Günlerdir aranan üniversite öğrencisi ağaca asılı halde buludu
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