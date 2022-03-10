Kocaeli'de korkunç olay! Günlerdir aranan üniversite öğrencisi ağaca asılı halde buludu

Kocaeli'de korkunç bir olay meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Hakan Akdeniz'den, geçen pazartesi akşam saatlerinde yaşadığı öğrenci yurdundan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Arkadaşlarının endişelenmesi üzerine ailesine haber verildi. Denizli'de yaşayan baba Erdal Akdeniz, İzmit'e gelerek polise başvurdu.