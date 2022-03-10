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    • Yaşam
    • 10.03.2022 11:29
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    • 10.03.2022 11:43
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    'Beni erkekle aldatıyorsun' dediği kocası canice katledip kemiklerini Almanya'da evinin bahçesine gömdü! 4 çocuk annesi toprağa verildi

    "Beni erkekle aldatıyorsun" dediği kocası tarafından canice katledilen ve kemikleri Almanya'daki evinin bahçesine gömülen 4 çocuk annesi Elif Uzunoğlan'ın cenazesi yakınlarının yaşadığı İstanbul'a getirildi. Uzunoğlan bugün sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından Arnavutköy Tayakadın Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

    Kocasına ’beni erkekle aldatıyorsun’ dedi katledildi

    Almanya'da dönerci dükkanı işleten kocası Hüseyin Uzunoğlan ile birlikte yaşayan 4 çocuk annesi Elif Uzunoğlan kendisini bir erkekle aldattığını düşündüğü kocası tarafından canice katledildi.

    Eşini boğarak öldürüp uzuvlarına bölen ve yaktıktan sonra kalan kemiklerini de evlerinin bahçesine gömen cani koca, cinayetin ardından gittiği Gaziantep'te gözaltına alındı.

    Polis sorgusunda cinayeti itiraf eden cani koca cezaevine gönderilirken, evinin bahçesine gömülen 33 yaşındaki kadının kemikleri ise yakınlarının yaşadığı İstanbul'a getirildi.
        İstanbul’da kar sonrası kazalar da peş peşe geldi
        Haberler Yaşam 'Beni erkekle aldatıyorsun' dediği kocası canice katledip kemiklerini Almanya'da evinin bahçesine gömdü! 4 çocuk annesi toprağa verildi
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