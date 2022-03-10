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    • Yaşam
    • 10.03.2022 13:41
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    • 10.03.2022 13:41
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    11 Mart Cuma 2022 kar tatili olan iller hangileri? Gümüşhane, Isparta, Burdur, Konya, Karaman, Sivas, Tokat yarın okullar tatil mi?

    Öğrenci ve veliler valiliklerden 'Okullar tatil edildi' açıklamasına kilitlendi. Yurdun birçok ilinde devam eden ve yağması beklenen kar yağışıyla birlikte öğrenci ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda merak içerisinde. Okulların tatil edilmesiyle son dakika açıklaması geldiği anda haberimizden takip edebilirsiniz. Peki, Gümüşhane, Isparta, Burdur, Konya, Karaman, Sivas, Tokat bugün okullar tatil mi? 11 Mart 2022 kar tatili olan iller hangileri? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    11 Mart 2022 kar tatili olan iller hangileri?

    Yurdun büyük bir bölümü yoğun kar yağışına hazırlanırken gözler 'okullar tatil mi' sorusunun yanıtı için valiliğe döndü. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında eğitime 14 Mart'a kadar ara verildiğini bildirdi. Vali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamanın ardından kar yağışının etkili olduğu diğer illerde yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edildi. Peki, Gümüşhane, Isparta, Burdur, Konya, Karaman, Sivas, Tokat bugün okullar tatil mi? 11 Mart 2022 kar tatili olan iller hangileri? İşte detaylar!

    11 MART CUMA 2022 KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

    11 Mart Cuma günü Gümüşhane, Isparta, Burdur, Konya, Karaman, Sivas, Tokat'ta okullar tatil edilirse haberimizde vereceğiz.

    10 MART 2022 KAR TATİLİ OLAN İLLER!

    BAYBURT'TA EĞİTİME 'KAR' ENGELİ

    BAYBURT'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın için eğitime ara verildi.

    Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün öğleden sonra ve yarın için tatil edildi. Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılırken, Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışının sebep olabileceği muhtemel olumsuzlukları engellemek ve eğitim öğretim faaliyetlerinin güven içerisinde sürdürülebilmesi adına yapılan değerlendirmeler neticesinde; 09 Mart 2022 Çarşamba öğleden sonra, 10 Mart 2022 perşembe tam gün olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir. Belirtilen tarihlerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır" denildi.

    KOCAELİ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

    Kocaeli'de, kentte etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili yarından itibaren tüm eğitim ve öğretim kurumlarının pazartesi gününe kadar faaliyetlerine ara verdiği bildirildi.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kenti etkisi altına alması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle "Karla Mücadeleye Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı" ile "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı"nda bazı kararlar alındığı belirtildi.

    Açıklamada, yarından itibaren, kentteki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildiği kaydedildi.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine de söz konusu tarihe kadar ara verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizdeki yükseköğrenim faaliyetlerinde yüz yüze eğitime, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, kronik hasta ve engelliler ile hamile personelin 14 Mart Pazartesi gününe kadar idari izinli sayılmalarına, kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, güvenlik, sağlık, AFAD, ulaşım ve oluşabilecek hasarları tespit etmek için görevlendirilecek Valiliğimize ve yerel yönetimlere bağlı birimlerdeki teknik personel dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

    BİLECİK

    Bilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle perşembe günü taşımalı eğitime, cuma günü ise bölgedeki tüm okulların tam gün tatil edildiği açıklandı.

    Bilecik Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler çerçevesinde olumsuz hava şartlarından dolayı Perşembe Günü taşımalı eğitime ara verilirken ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan tedbirler gereğince Cuma günü için şu kararlar alındı:

    "Cuma günü tam gün olmak üzere bölgedeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller 1 gün izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşerilerimizin olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli ve dikkatli olmalarını rica ederiz."

        İSTANBUL'DA 14 MART'A KADAR OKULLAR TATİL!

        İSTANBUL Valiliği, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim, öğretime, 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildiğini açıkladı.
        İstanbul Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda İstanbul'da beklenen kar yağışı önlemleri ele alındı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bugün saat 10.30'da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir.

        BALIKESİR

        Balıkesir'de etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Balıkesir Valiliğince 7 ilçede okullar tatil edildi.

        Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Perşembe günü Balıkesir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli kar yağışı, yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı beklendiğinden, yol şartları da göz önüne alınarak olumsuz hava koşulları nedeniyle; 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren 2 gün süreyle Balya, Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Marmara ve Susurluk ilçelerimizde; Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okul destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Müftülüğü bağlı Kur'an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine, Ara verilmesine, Engelli ve hamile kamu personelinin aynı tarihlerde idari izinli sayılmasına, karar verilmiştir" denildi.

        BİNGÖL

        Bingöl'ün Karlıova ve Yayladere ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

        Karlıova İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan açıklamada, "İlçemizde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10.03.2022 Perşembe günü ilçe genelindeki tüm kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır" denildi.

        Yine kar yağışının etkisini gösterdiği Yayladere ilçesinde de eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

        KARS

        Kars Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle yarın için il genelinde bütün okulların tatil edildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelinde eğitim-öğretime 10 Mart 2022 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır" denildi.

        BAYBURT

        BAYBURT'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın için eğitime ara verildi.

        Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün öğleden sonra ve yarın için tatil edildi. Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılırken, Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışının sebep olabileceği muhtemel olumsuzlukları engellemek ve eğitim öğretim faaliyetlerinin güven içerisinde sürdürülebilmesi adına yapılan değerlendirmeler neticesinde; 09 Mart 2022 Çarşamba öğleden sonra, 10 Mart 2022 perşembe tam gün olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir. Belirtilen tarihlerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır" denildi.
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        Haberler Yaşam 11 Mart Cuma 2022 kar tatili olan iller hangileri? Gümüşhane, Isparta, Burdur, Konya, Karaman, Sivas, Tokat yarın okullar tatil mi?
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