Yüz yüze eğitim bitecek mi? Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 855 bin sınıfta yüz yüze eğitime ara vermeden dönemi tamamlayacağız

"YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERMEDEN BU DÖNEM TAMAMLANACAK"

855 bin sınıfta yüz yüze eğitime ara vermeden dönemin tamamlanacağını kaydeden Bakan Özer, "Sadece Covid olan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz kendilerini izole edecekler. 7 gün aradan sonra da kaldıkları yerden yüz yüze eğitime devam edecekler. Eğer 7 günü beklemezler de 5 gün içinde bir test yapmaları durumunda sonuç negatif çıkarsa da yüz yüze eğitme devam edecekler.