Samsun'da korkunç son! Otomobil denize uçtu: Ölü ve yaralılar var

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çiftlik Mahallesi'ndeki limanda saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Yıldırım (34) idaresindeki 06 KYG 94 plakalı otomobil limanın üzerinden denize uçtu.
Otomobil sürücüsü Gökhan Yıldırım ve araçta bulunan Murat Kertis (36) ve Gizem Demir (22) araçla birlikte suda kayboldu.
Murat Kertis araçtan çıkıp Gizem Demir'i kurtardı. Gizem Demir'i denizden çıkartan Murat Kertis daha sonra yardım istedi. Olay yerine polis, ambulans, itfaiye, Sahil Güvenlik ve Deniz Limanı Sualtı Gurup Amirliğine bağlı dalgıç polisler sevk edildi.