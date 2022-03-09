Samsun'da korkunç son! Otomobil denize uçtu: Ölü ve yaralılar var

Yaralanan Murat Kertis ile Gizem Demir ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Dalgıçlar tarafından denizin içindeki araçtan çıkartılan 3 çocuk babası Gökhan Yıldırım ambulansın içinde yapılan kontrolde ölmüş olduğu tespit edildi.

Gökhan Yıldırım'ın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanedeki tedavileri tamamlanan Murat Kertis ile Gizem Yıldırım ölenin yakınlarının saldırısına karşı polisin aldığı geniş güvenlik önemleri altından hastanenin arka kapısından çıkartılarak polis aracına bildirilip ifadeleri alınmak üzere Tekkeköy Polis Merkezine götürüldü.