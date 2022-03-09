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    • Yaşam
    • 10.03.2022 04:46
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    • 10.03.2022 04:46
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    Beşiktaş'ta akşam saatlerinde silahlar çekildi! Kavgayı ayırmaya çalışan kişi vuruldu

    Beşiktaş Ortaköy'de akşam saatlerinde iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından silahlar çekildi. Olayda kavgayı ayırmaya çalışan bir kurye ile birlikte toplam 2 kişi yaralandı.

    DHA
    Beşiktaş’ta akşam saatlerinde silahlar çekildi

    Beşiktaş Ortaköy'de iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, olayda kavgayı ayırmaya çalışan bir kurye ile birlikte toplam 2 kişi yaralandı.Kavgaya karıştıkları iddia edilen 2 kişi, polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

    Olay, saat 00.00 sıralarında Ortaköy Mahallesi Dereboyu Caddesi Bulgurcu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahına sarılan bir kişi, çevreye rast gele ateş etmeye başladı. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan kurye Ramazan Kocabaş ile kavgaya karışan Reşit Gürez silahtan çıkan kurşunlarla bacağından yaralandı.

    İKİ KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
    Silahlı kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga sırasında bacağından yaralanan Ramazan Kocabaş, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, Reşit Gürez ise, taksiyle Beşiktaş'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandıkları öğrenilen iki kişinin tedavisi devam ediyor.

        Polis, olayı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlatırken, olay yerinde bulunan 2 kişi de ekipler tarafından gözaltına alındı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı olay yerinde, Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çok sayıda boş kovan bulundu.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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